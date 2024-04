Mrazy v ČR boli pre ovocinárov fatálne,mnohí hlásia stopercentnú škodu

Praha 25. apríla (TASR) - Mrazy, ktoré v poslednom týždni zasiahli Česko, boli pre pestovateľov ovocia fatálne. Odhadom už bolo zničených približne 100.000 ton ovocia a škoda v tejto chvíli presahuje miliardu korún (takmer štyri milióny eur). Pamätníci podľa českého ministra poľnohospodárstva Marka Výborného hovoria o najhoršej situácii za posledných sto rokov. Rezort pre nich pripravuje pomoc, uviedol vo štvrtok na mimoriadnom tlačovom brífingu, informuje spravodajkyňa TASR.



"Česko v poslednom týždni postihli katastrofálne mrazy, ktoré neboli tými tradičnými jarnými mrazíkmi, pred ktorými sa dá na niektorých miestach účinne brániť, ale bol to štandardný zimný mráz a tie škody, ktoré dnes máme v českých a čiastočne aj moravských sadoch, sú fatálne a katastrofálne," povedal minister s tým, že najmä v mnohých sadoch Čechách je to stopercentná škoda.



Zdôraznil, že pestovatelia ovocia tak prídu o všetok zisk, ale minimálne dve tretiny nákladov im zostanú. Rezort preto aktivuje program na riešenie mimoriadnych udalostí, kríz a rizík v poľnohospodárstve. Naposledy ho podľa Výborného využili v roku 2019. "V tejto chvíli počítam s alokáciou vo výške 70 až 100 miliónov korún," odhadol Výborný.



Keďže mrazy postihli väčšinu strednej Európy, je podľa neho pravdepodobné, že sa to prejaví aj na cenách v obchodoch. "České jablko, česká čerešňa či višňa bude tento rok vzácnosť," dodal.



Podľa viceprezidenta Agrárnej komory ČR Martina Ludvíka na území Čiech mráz zničil viac než 90 percent úrody. "Okrem Moravy, kde nejaká šanca na úrodu je - ale zajtra sa to môže všetko zmeniť, s ohľadom na nepriaznivú predpoveď počasia - odhadujeme, že v Čechách a čiastočne aj na Morave už bolo mrazom zničených približne 100.000 ton ovocia a škoda už v tejto chvíli presahuje jednu miliardu korún," upresnil.



"Ťažko sa mi hľadajú slová na túto situáciu. Jedným slovom - katastrofa," povedal s tým, že ovocinári podľa neho urobili mnohé kroky, aby úrodu zachránili. Pri takto vysokých a dlhotrvajúcich mrazoch to však podľa neho nefunguje.



(1 EUR = 25,242 CZK)











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)