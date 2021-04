Mrazy znížia produkciu vína vo Francúzsku pravdepodobne o tretinu

Paríž 24. apríla (TASR) - Škody, ktoré počas apríla spôsobili mrazy na francúzskych viniciach, môžu viesť k poklesu tohtoročnej produkcie vína vo Francúzsku takmer o tretinu. Uviedla to francúzska poľnohospodárska agentúra FranceAgriMer, ktorá sa odvolala na prvé odhady producentov vína.



Straty, ktorých rozsah sa v nasledujúcich týždňoch bude ešte upravovať, sa predbežne odhadujú na 15 miliónov hektolitrov. Ak by sa tento údaj potvrdil, podľa Ygora Gibelinda z vinárskej divízie FranceAgriMer by Francúzsko malo v tomto roku vyprodukovať o 28 % až 32 % vína menej, než predstavuje priemer za posledné roky.



"Tieto mrazy boli skutočne mimoriadne," povedal Gibelind. Poukázal na fakt, že okrem iných zasiahli aj veľkú časť južných oblastí, ako aj na to, že im predchádzalo výrazné oteplenie, ktoré podporilo prebúdzanie viniča.



Medzi najzasiahnutejšie oblasti patrí Burgundsko, kde sa straty na produkcii odhadujú na 50 %. Zle je na tom aj oblasť Languedoc s odhadovanými stratami na úrovni 40 % a Akvitánsko s predpokladanou stratou 30 %, dodal Gibelind s tým, že producenti vína odhadujú ekonomické škody v dôsledku mrazov na 1,5 až 2 miliardy eur.



Ak sa odhad potvrdí, tohtoročná produkcia vína vo Francúzsku bude slabšia aj v porovnaní so slabým rokom 2017, ktorý rovnako ovplyvnilo nepriaznivé počasie. V danom roku dosiahla produkcia vína vo Francúzsku približne 36 miliónov hektolitrov, v tomto roku sa očakáva zhruba 32 miliónov hektolitrov.