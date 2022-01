M&S po silných Vianociach zvýšil odhad zisku

Londýn 13. januára (TASR) - Britský maloobchodný reťazec Marks & Spencer (M&S) vo štvrtok zvýšil svoj výhľad zisku za súčasný finančný rok 2021/2022 v reakcii na silný výkon počas vianočnej sezóny, najmä v sekcii potravín, kde prekonal odhady trhu.



M&S, najslávnejšia britská maloobchodná skupina, ktorá sa zotavuje z 10 rokov vytrvalého poklesu uviedla, že najnovšie očakáva zisk za celý rok do konca marca 2022 pred zdanením a upravenými položkami aspoň 500 miliónov libier (599,97 milióna eur). V predchádzajúcom odhade to bolo približne 500 miliónov GBP.



M&S, ktorý predáva odevy, lahôdky a bytové doplnky, vo štvrtok ďalej uviedol, že predaj potravín za 13 týždňov do konca decembra 2021 vzrástol o 12,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím pred dvomi rokmi, teda pred pandémiou nového koronavírusu. M&S tak prekonal aj odhady ekonómov, ktorí mu predpovedali nárast predaja potravín počas kľúčovej vianočnej sezóny o 10 %.



Aj tzv. porovnateľné tržby z predaj odevov a bytových doplnkov sa v sledovanom období zvýšili o 3,2 %, čo prekvapilo analytikov, ktorí počítali s ich poklesom o 0,9 %.



Tržby skupiny na domácom trhu v Británii v 3. štvrťroku stúpli o 18,6 % na 3 miliardy GBP.



"Predaj počas vianočného obdobia bol silný, čo ukazuje na neustále zlepšovanie produktov a hodnoty," vyhlásil riaditeľ spoločnosti Steve Rowe.



(1 EUR = 0,83338 GBP)