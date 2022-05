M&S: Rast cien potravín v Británii môže tento rok dosiahnuť 10 %

Londýn 17. mája (TASR) - Ceny potravín v Británii by mohli tento rok vzrásť až o 10 %, odhaduje jeden z najväčších maloobchodných reťazcov v krajine Marks & Spencer (M&S). Informovala o tom agentúra Reuters.



"Neprekvapilo by ma, keby rast cien potravín v tomto roku dosiahol 8 až 10 %," povedal predseda predstavenstva M&S Archie Norman. Za apríl sa podľa spoločnosti pre prieskum trhu Kantar zvýšili ceny potravín o 5,9 %, čo predstavuje najvýraznejší rast od decembra 2011.



Guvernér britskej centrálnej banky (BoE) Andrew Bailey v pondelok (16. 5.) uviedol, že práve rastúce ceny potravín, ktoré nahor tlačí vojna na Ukrajine, vyvolávajú najväčšie obavy. A to nielen v Británii, ale aj v ďalších ekonomikách, najmä rozvíjajúcich sa.



Celkové spotrebiteľské ceny v Británii vzrástli v marci medziročne o 7 %. To znamená najvyššiu mieru inflácie od marca 1992.



Aprílové údaje zverejní štatistický úrad v stredu (18. 5.), podľa analytikov oslovených agentúrou Reuters by sa však inflácia mohla za minulý mesiac vyšplhať na 9,1 %. Ak sa tak stane, bude to znamenať najvyššiu infláciu od roku 1982.