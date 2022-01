Malé a stredné podniky na Slovensku či Bulharsku získajú milióny eur

Bratislava 3. januára (TASR) - Európsky investičný fond (EIF) poskytne spoločnosti UniCredit záruky v objeme 700 miliónov eur. To banke umožní poskytnúť jednu miliardu eur na financovanie pre malé a stredné podniky (MSP) v Bulharsku, na Slovensku, v Slovinsku a Chorvátsku. Cieľom je urýchliť zotavenie ekonomiky z pandémie ochorenia COVID-19.



Záruky EIF poskytne Európsky záručný fond (EGF), čiže záručný nástroj v hodnote 25 miliárd eur zriadený skupinou EIB v roku 2020. Cieľom je podporiť zotavenie európskej ekonomiky po pandémii nového koronavírusu či zachovať pracovné miesta. Objem záruk podľa záručnej zmluvy je rozdelený tak, že v Bulharsku budú mať k dispozícii 185 miliónov eur, na Slovensku 310 miliónov eur, v Slovinsku 80 miliónov eur a v Chorvátsku 325 miliónov eur. Zvyšný objem portfólia bude rozdelený medzi štyri krajiny v súlade so zaznamenaným dopytom.



Členovia skupiny UniCredit v týchto štyroch krajinách ponúknu malým a stredným podnikom úvery a iné finančné produkty za výhodnejších podmienok vrátane znížených úrokových sadzieb, dlhších období odkladu, miernejších požiadaviek na zabezpečenie alebo predĺženej splatnosti. Úvery budú dostupné pre MSP pôsobiace v odvetviach hospodárstva najviac zasiahnutých pandémiou a urýchlia zotavenie ekonomiky v daných krajinách. "Partnerstvo EIF a skupiny UniCredit poskytne veľmi potrebné financovanie pre malé a stredné podniky v štyroch krajinách. Naša spolupráca zachráni pracovné miesta, podporí investície a konkurencieschopnosť MSP, čím prispeje k rýchlejšiemu zotaveniu ekonomiky z krízy spôsobenej ochorením COVID-19. Rád by som poďakoval skupine UniCredit za ich dlhodobé partnerstvo a teším sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti," povedal zástupca výkonného riaditeľa EIF Roger Havenith.