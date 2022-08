Slovenskí podnikatelia sa môžu rozširovať vďaka novej podpore

Bratislava 3. augusta (TASR) - Slovenská republika pristúpila k Európskemu partnerstvu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP) podpísaním Dohody o grante a Dohody o konzorciu. Predstavuje to nielen pomoc, aby MSP rástli a expandovali na nové trhy, ale aj možnosť nadviazať spoluprácu celosvetovo. Informovalo o tom v stredu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ).



Do projektov sa podľa ministerstva môžu zapojiť všetky firmy, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. Financie môžu použiť na činnosti priamo súvisiace s projektom. Ide napríklad o výskum a vývoj, školenia, kurzy či organizačné a administratívne zabezpečenie.



Európske partnerstvo pre inovatívne MSP (INNOVSMES) funguje na základe spolupráce dvoch alebo viacerých medzinárodných partnerov, pričom aspoň jeden z nich je malý či stredný podnik pôsobiaci v oblasti výskumu a inovácií. Ten je aj lídrom výskumného konzorcia, vysvetlil rezort školstva. Cieľom je vývoj produktov, procesov a služieb.



"Európskym partnerstvom pre inovatívne MSP sa výrazne rozšíria možnosti pre slovenský podnikateľský sektor, ktorý sa bude môcť začať naplno presadzovať na medzinárodnom trhu. Expanzia slovenských firiem do sveta je dôležitá nielen pre ekonomiku, ale aj z pohľadu udržania šikovných ľudí na Slovensku," zhodnotil štátny tajomník MŠVVaŠ Ľudovít Paulis. Medzi výhody INNOVSMES patrí okrem podpory vedy aj príležitosť pre malé a stredné podniky stať sa súčasťou globálnych hodnotových reťazcov.



Slovenská republika je už od roku 2008 súčasťou európskych programov EUROSTARS zameraných na podporu MSP vykonávajúcich výskum a vývoj. Ťažiskovou grantovou schémou nového partnerstva bude program EUROSTARS3, ktorý vychádza z predchádzajúceho EUROSTARS2. Podľa ministerstva bude garantom posilnenia pomoci MSP pri zavedení inovácií do podnikovej praxe.



Najdôležitejším prínosom v porovnaní s predchádzajúcim programom je najmä podporná schéma Innowwide, ktorá má umožňovať získať dodatočné financie na technické, obchodné, právne a sociálno-ekonomické aspekty, ako napríklad uvedenie produktu na medzinárodný trh.



"Program EUROSTARS3 bude najväčším programom financovania v európskom inovačnom prostredí pre medzinárodnú, výskumnú a inovačnú spoluprácu malých a stredných podnikov, realizovaným v partnerstve 36 krajín," priblížil riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja MŠVVaŠ Martin Šponiar.