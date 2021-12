MTS dostane na rozšírenie prevádzky v B.Bystrici stimul 269.000 eur

Bratislava 1. decembra (TASR) - Spoločnosť MTS spol. s r. o., zameraná na automatizáciu výrobných liniek, dostane štátny investičný stimul vo výške 269.336 eur. Firma zriadením ďalšieho vývojárskeho tímu v Banskej Bystrici zvýši svoje vývojárske kapacity a zamestná ďalších desať ľudí. Vyplýva to z návrhu na poskytnutie investičnej pomoci z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý v stredu schválila vláda.



MTS požiadala o investičný stimul vlani v lete a podľa predloženého zámeru by mala vynaložiť minimálne 200.000 eur ako oprávnené investičné náklady na dlhodobý hmotný majetok. Súčasne spoločnosť plánuje do roku 2023 vynaložiť oprávnené mzdové náklady minimálne v hodnote 771.736 eur. Oprávnené investičné a mzdové náklady tak spolu dosiahnu minimálne hodnotu 971.736 eur.



Výstupom nového technologického centra v Banskej Bystrici budú dizajnové, konštrukčné, elektrické a pneumatické návrhy na výrobu jednoúčelových strojov a zariadení a iných automatizovaných a robotizovaných výrobných liniek používaných v priemyselnej výrobe.



Spoločnosť MTS spol. s r. o. patrí do jednej skupiny spolu s MTS Support. Majoritným vlastníkom firmy je spoločnosť MTS Holding, ďalšími spoločníkmi sú podnikatelia Juraj Habovštiak a Emil Pánči. Okrem novej prevádzky v meste pod Urpínom zamestnáva MTS približne 400 ľudí v závodoch v obci Krivá na Orave a v Liptovskom Mikuláši, ako aj v pobočkách v Košiciach a Bratislave.