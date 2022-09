Mubea pripravuje pri Veľkej Ide nový závod, zamestná vyše 100 ľudí

Veľká Ida 9. septembra (TASR) – Spoločnosť Muhr und Bender KG (Mubea) začína s výstavbou nového výrobného závodu pri Veľkej Ide blízko Košíc. Plánuje v ňom investovať viac ako 50 miliónov eur do inovatívnej technológie a vytvoriť viac ako 100 pracovných miest. Závod bude slúžiť na výrobu chladiacich dosiek pre elektricky poháňané vozidlá, informovala spoločnosť.



Nová valcovňa podporí svojimi výrobkami trend elektrifikácie poháňacieho ústrojenstva osobných automobilov a zvýši výkon batériových elektromobilov. V piatok slávnostne poklopali základný kameň závodu, začiatok sériovej výroby je plánovaný na tretí štvrťrok budúceho roku.



"Hľadáme kvalifikovaných ľudí, pretože výroba je technologicky veľmi náročná, očakávame, že v prvej fáze naberieme 133 ľudí. S náborom nových zamestnancov by sme chceli začať na začiatku roku 2023," uviedol pre novinárov Miroslav Mikula, konateľ Mubea Automotive Slovakia.



Závod má podľa neho zabezpečené dostatočné zmluvy s odberateľmi v rámci prvej fázy výroby, možné je jej ďalšie rozšírenie. Investícia nesúvisí s nedávnym rozhodnutím automobilky Volvo o produkcii elektromobilov taktiež v blízkosti Košíc.



V závode bude pri výrobe využitá špeciálna technológia rollbondingu a pôjde o prvú výroba v rámci Európy tohto typu. "Závodom s technológiou rollbondingu podporíme trend našich zákazníkov smerom k elektromobilite. V rámci našej stratégie 'Make Mubea Green' bude nový závod prvým v rámci skupiny Mubea, ktorý bude okrem iného s využitím najmodernejších technológií pre pece a s pomocou fotovoltaických systémov od roku 2028 vyrábať bez emisií CO2," uviedol šéf spoločnosti Thomas Muhr.



Mubea je rodinný podnik so sídlom v nemeckom Attendorne. Ako dodávateľ pre automobilový a letecký priemysel zamestnáva približne 14.000 zamestnancov na 48 miestach po celom svete, minuloročný obrat udáva v sume 2,4 miliardy eur.