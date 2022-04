Múky je dostatok, jej cena sa však zdvojnásobila

Kolárovo 4. apríla (TASR) – Slovenské mlyny majú dostatok zásob múky na niekoľko mesiacov. Počas stretnutia s ministrom pôdohospodárstva SR Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) v Kolárove to potvrdil Levente Varga, riaditeľ spoločnosti Mlyn Kolárovo, a. s. Podľa jeho slov mlyny priebežne dokupujú surovinu, ktorej je na trhu dostatok, preto je panika spotrebiteľov týkajúca sa nedostatku múky zbytočná. Problémom je však cena, ktorá sa medziročne zdvojnásobila a riaditeľ mlynu nevylučuje, že bude aj naďalej rásť.



Mlyn Kolárovo má aktuálne zásoby obilia zhruba na jeden a pol mesiaca. "Do žatvy potrebujeme ešte nejaké množstvo obilia dokúpiť. Nákupné ceny boli vlani po žatve 180 eur za tonu, aktuálne sa pohybujú medzi 380 až 390 eurami za tonu. Ak by sme nevedeli dokúpiť to chýbajúce množstvo suroviny, museli by sme limitovať výrobu. Zatiaľ sme k tomu pristúpiť nemuseli, fungujeme v normálnom režime," povedal Varga.



Extrémne vysokým nákupným cenám obilia musela spoločnosť prispôsobiť odbytové ceny múky. Podľa slov Vargu 70 percent nákladov tvorí obilie, zvyšných 30 percent tvoria výdavky na energie, baliaci materiál, mzdy, logistiku. "Tieto náklady nám za posledné mesiace stúpli o niekoľko desiatok percent," skonštatoval Varga. Odbytové ceny múky sa podľa jeho slov doteraz zdvojnásobili a ak sa situácia nezmení, budú mlyny aj naďalej nútené ju zvyšovať. "Budúcnosť závisí od svetovej ceny obilia, situácie na Ukrajine. Ak sa bude svetový trh stabilizovať, môžu tie ceny klesať, no rovnako je možné, že budú na takejto vysokej úrovni dlhodobo.“



Podľa riaditeľa mlyna v Kolárove je aktuálna situácia pre potravinárov a mlynárov veľmi ťažká. "Celý sektor je podfinancovaný. Mlyny nevedeli investovať a optimalizovať výrobnú technológiu, preto sú menej konkurencieschopné. Nákupné ceny rástli skokovo, preto aj finančné zdroje potrebujú mlyny oveľa vyššie, aby mohli nakúpiť suroviny," povedal. Podľa ministra Vlčana rezort hľadá možnosti, ako pomôcť. "Minister síce prisľúbil pomoc, no nejaký čas to bude trvať. Je otvorená výzva na investície v hodnote 170 miliónov eur, rezort hľadá možnosti, ako bonifikovať úroky, či pomôcť nejakým ďalším nástrojom," skonštatoval Varga.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pripravuje vyplatenie tzv. Zelenej nafty v skoršom termíne a ďalšie podporné schémy pre spracovateľov, aby pomohlo podnikom. Taktiež rokuje s bankami o úveroch, ktoré by pomohli podnikom prečkať krízové obdobie, potvrdil minister. Kľúčovým opatrením, ktoré sa však nedá urobiť v krátkom čase, je podľa jeho slov modernizácia potravinárskych prevádzok a posilňovanie vertikál.



Rodinná firma Mlyn Kolárovo zamestnáva 75 ľudí, ročne nakupuje 140.000 ton pšenice iba od domácich prvovýrobcov. Za rok vyprodukuje 110.000 ton múky, pričom 55 percent z nej zostáva na slovenskom trhu, 45 percent smeruje pekárom do Rakúska, Maďarska a Rumunska.