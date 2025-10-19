< sekcia Ekonomika
Multiplexové reťazce zatvárajú kiná kvôli poklesu záujmu divákov
Aj ďalší kinoreťazec Megabox nedávno oznámil zatvorenie svojej pobočky v umeleckej štvrti Seongsu v Soule.
Autor TASR
Soul 19. októbra (TASR) - Spoločnosť CGV ako najväčší multiplexový reťazec v Južnej Kórei reaguje na klesajúci počet divákov a koncom mesiaca zatvorí ikonickú Filmovú knižnicu na stanici Mjongdong v Soule, informuje TASR podľa agentúry Jonhap.
Ide o symbolický krok, pretože kino na stanici metra v rušnej nákupnej a turistickej štvrti Soulu ako prvé v krajine spájalo artové kino a filmotéku s priestorom, kde si návštevníci mohli tiež prečítať knihy o filmoch. Spoločnosť ako hlavné dôvody zatvorenia uviedla „štrukturálne problémy v mestských komerčných oblastiach po pandémii COVID-19 a prevádzkovú neefektívnosť“.
Spoločnosť CGV tento rok už zatvorila 12 kín, čo je trojnásobný počet oproti minulému roku. Podľa jej vyhlásenia sa teraz zameriava na zlepenie ziskovej marže zameraním sa na špičkové filmové zážitky a kvalitu služieb.
Podľa správy Kórejskej filmovej rady (KOFIC) dosiahli príjmy z predaja filmov za prvý polrok 407,9 miliardy wonov (asi 245 miliónov eur), čo je pokles o 33,2 percenta oproti rovnakému obdobiu minulého roka. KOFIC to pripisuje kombinácii faktorov ako rast obľuby streamovacích platforiem, rastúce ceny lístkov a slabý výkon nasadzovaných filmových noviniek. V reakcii na túto krízu sa reťazce kín snažia meniť svoje priestory. Reťazec Lotte už niektoré svoje prevádzky zmenil na interaktívne výstavné sály a pódiá pre živé predstavenia a návštevníkov chce prilákať novými formami zábavy.
