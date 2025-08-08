Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Ekonomika

Munich Re oznámila nárast zisku v 2. štvrťroku

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Spoločnosť zároveň potvrdila svoju prognózu čistého zisku za celý rok 2025, ale znížila výhľad príjmov z poistenia.

Autor TASR
Mníchov 8. augusta (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re v piatok oznámila nárast zisku v 2. štvrťroku aj napriek nižším príjmom z poistenia. Spoločnosť zároveň potvrdila svoju prognózu čistého zisku za celý rok 2025, ale znížila výhľad príjmov z poistenia. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.

Čistý zisk Munich Re sa za tri mesiace do konca júna 2025 zvýšil medziročne o 30,2 % na 2,09 miliardy eur z 1,60 miliardy eur v minulom roku.

Zisk na akciu vzrástol na 15,94 eura z vlaňajších 11,99 eura/akcia.

Prevádzkový zisk stúpol na 2,92 miliardy eur z 2,18 miliardy eur pred rokom.

Spoločnosť poznamenala, že k štvrťročnému výsledku prispeli všetky odvetvia podnikania. Príjmy z poistných zmlúv však klesli o 1,2 % na 14,78 miliardy eur.

Munich Re uviedla, že za celý fiškálny rok 2025 naďalej očakáva čistý zisk vo výške šesť miliárd eur. Vzhľadom na vývoj obchodnej aktivity a výmenných kurzov odhaduje, že príjmy z poistenia dosiahnu celkovo 40 miliárd eur, čo je menej ako pôvodne očakávaných 42 miliárd eur.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely