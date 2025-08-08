< sekcia Ekonomika
Munich Re oznámila nárast zisku v 2. štvrťroku
Spoločnosť zároveň potvrdila svoju prognózu čistého zisku za celý rok 2025, ale znížila výhľad príjmov z poistenia.
Autor TASR
Mníchov 8. augusta (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re v piatok oznámila nárast zisku v 2. štvrťroku aj napriek nižším príjmom z poistenia. Spoločnosť zároveň potvrdila svoju prognózu čistého zisku za celý rok 2025, ale znížila výhľad príjmov z poistenia. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Čistý zisk Munich Re sa za tri mesiace do konca júna 2025 zvýšil medziročne o 30,2 % na 2,09 miliardy eur z 1,60 miliardy eur v minulom roku.
Zisk na akciu vzrástol na 15,94 eura z vlaňajších 11,99 eura/akcia.
Prevádzkový zisk stúpol na 2,92 miliardy eur z 2,18 miliardy eur pred rokom.
Spoločnosť poznamenala, že k štvrťročnému výsledku prispeli všetky odvetvia podnikania. Príjmy z poistných zmlúv však klesli o 1,2 % na 14,78 miliardy eur.
Munich Re uviedla, že za celý fiškálny rok 2025 naďalej očakáva čistý zisk vo výške šesť miliárd eur. Vzhľadom na vývoj obchodnej aktivity a výmenných kurzov odhaduje, že príjmy z poistenia dosiahnu celkovo 40 miliárd eur, čo je menej ako pôvodne očakávaných 42 miliárd eur.
