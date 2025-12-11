< sekcia Ekonomika
Munich Re plánuje do roku 2030 znížiť náklady o 600 miliónov eur
Podrobnosti k úspornému plánu Wenning ani jeho určený nástupca Christoph Jurecka počas videokonferencie neposkytli.
Autor TASR
Mníchov 11. decembra (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re plánuje do roku 2030 znížiť náklady o 600 miliónov eur. Úspory vo výške 200 miliónov eur by mali pripadnúť už na budúci rok, uviedol vo štvrtok odchádzajúci generálny riaditeľ Joachim Wenning na prezentácii nových strednodobých cieľov skupiny v Mníchove. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podrobnosti k úspornému plánu Wenning ani jeho určený nástupca Christoph Jurecka počas videokonferencie neposkytli. Odchádzajúci riaditeľ len uviedol, že skupina v súčasnosti vedie rokovania so zástupcami zamestnancov, pričom momentálne neplánuje žiadne prepúšťanie. V aktuálnom roku Munich Re naďalej očakáva zisk vo výške 6 miliárd eur, ktorý by mal v roku 2026 vzrásť na 6,3 miliardy eur. Do roku 2030 by sa mal zisk na akciu zvýšiť v priemere o 8 %.
