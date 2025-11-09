< sekcia Ekonomika
Munich Re: Poistné škody spôsobené prírodnými katastrofami vzrástli
V USA a v Nemecku pritom došlo k prudkému nárastu škôd meraných z hľadiska hrubého národného príjmu.
Autor TASR
Mníchov 9. novembra (TASR) - Škody spôsobené silnými búrkami a záplavami sa v hlavných priemyselných krajinách od roku 1980 výrazne znásobili. Uviedla to najväčšia zaisťovňa na svete, Munich Re. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Spojené štáty sú v rámci 10 najväčších ekonomík sveta na čele rebríčka, pokiaľ ide o škody spôsobené katastrofami v rokoch 1980 až 2024, ktoré dosiahli až 2,7 bilióna USD (2,33 bilióna eur). Nasleduje Čína so škodami vo výške 680 miliárd USD, podľa analýzy expertov z nemeckej zaisťovne.
Napriek vysokej celkovej sume, z hľadiska hrubého národného príjmu sa škody v Číne v uplynulých desaťročiach znížili, vďaka zlepšenej ochrane pred povodňami, uvádza sa v analýze, ktorá bola zverejnená pred konferenciou OSN o klíme v Brazílii.
Nemecko, kde sa škody zvýšili približne päťnásobne, je podľa Munich Re jednou z najviac postihnutých krajín. Zaisťovňa odhaduje celkové škody spôsobené búrkami a povodňami v Nemecku v rokoch 1980 až 2024 na 210 miliárd USD, čím sa Nemecko radí na tretie miesto spolu s Indiou.
V USA a v Nemecku pritom došlo k prudkému nárastu škôd meraných z hľadiska hrubého národného príjmu.
V Nemecku k tomu významne prispeli ničivé povodne v údolí Ahr v roku 2021, ktoré spôsobili škody vo výške 42 miliárd USD.
Podľa správy došlo k prudkému nárastu škôd spôsobených extrémnym počasím aj v Kanade, Taliansku a Francúzsku a o niečo menej výraznému nárastu v Indii, Japonsku a Brazílii.
Okrem Číny zaznamenalo pokles škôd spôsobených extrémnym počasím ako miery hrubého národného dôchodku iba Spojené kráľovstvo.
Munich Re vidí jasnú súvislosť so zmenou klímy. Búrky sa nielenže vyskytujú častejšie ako v predchádzajúcich desaťročiach, ale stali sa aj extrémnejšími.
Hlavný geovedec zaisťovne Tobias Grimm a jeho kolegovia upozornili, že extrémne poveternostné udalosti by tak mohli narušiť hospodársku podstatu najväčších svetových ekonomík.
(1 EUR = 1,1561 USD)
