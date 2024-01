Munich Re: Prírodné katastrofy spôsobili v 2023 škody za 250 mld. USD

Mníchov 9. januára (TASR) - Zemetrasenia, hurikány, záplavy, búrky a iné prírodné katastrofy spôsobili v roku 2023 vo svete škody v celkovej výške 250 miliárd USD (228,39 miliardy eur) a vyžiadali si 74.000 obetí. Uviedla to v utorok nemecká zaisťovňa Munich Re vo svojej výročnej správe o prírodných katastrofách. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Bloomberg.



Najviac obetí si vlani vyžiadala ničivá séria zemetrasení v Turecku a Sýrii vo februári, pričom počet úmrtí bol najvyšší od roku 2010, uviedol Ernst Rauch, expert spoločnosti.



"Bolo to najmä pre zemetrasenie v Turecku, ktoré si vyžiadalo 58.000 obetí," skonštatoval.



V USA medzitým zaznamenali "menej búrlivú" hurikánovú sezónu ako v roku 2022, pričom mnohé poistné straty spôsobili vlani regionálne búrky, informovala Munich Re.



Podľa Raucha poisťovne teraz musia prehodnotiť spôsob klasifikácie búrok.



"Zvykli sme označovať regionálne búrky ako sekundárne nebezpečenstvá, pretože samy o sebe spôsobujú len malé alebo stredne veľké škody. Ale vzhľadom na to, že sa počet búrok zvyšuje, musíme premýšľať o novej klasifikácii," vyhlásil.



Minulý rok bol najteplejší v histórii záznamov. Dôsledky klimatických zmien majú zásadný vplyv na to, ako poisťovací priemysel pristupuje k nárokom na odškodné. Banka pre medzinárodné zúčtovanie nedávno varovala, že vlády musia čoraz častejšie pomáhať s kompenzáciami za škody.



Vedci predpovedajú, že rok 2024 bude ešte teplejší ako minulý rok, čo zvyšuje pravdepodobnosť extrémnych poveternostných udalostí.



"Pri vyšších teplotách sa vyparuje viac vody a dodatočná vlhkosť v atmosfére poskytuje energiu pre silné búrky," upozornil Rauch.



V roku 2023 dosiahli poistené straty zo silných búrok, ktoré sú charakterizované náhlymi silnými dažďami, vysokou rýchlosťou vetra, ako aj krupobitím a bleskovými povodňami, 50 miliárd USD v Spojených štátoch a 8 miliárd USD v Európe, pričom obe čísla predstavujú rekordy, uviedla Munich Re.



Ničivé zemetrasenia v juhovýchodnom Turecku a Sýrii vo februári viedli k celkovým stratám vo výške 50 miliárd USD, z toho poistené boli len straty vo výške 5,5 miliardy USD.



Zaisťovňa odhaduje, že celkovo sa tak globálne poistné straty v minulom roku znížili na 95 miliárd USD.



Munich Re už desaťročia dokumentuje škody spôsobené prírodnými katastrofami vo svete, pretože je to dôležité pre výpočet poistného.



(1 EUR = 1,0946 USD)