Munich Re v 1. štvrťroku zvýšila čistý zisk na 1,7 miliardy eur
Dôvodom bola absencia veľkých škôd.
Autor TASR
Mníchov 12. mája (TASR) - Nemecká zaisťovňa Munich Re v prvom štvrťroku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšila svoj čistý zisk o viac ako polovicu na 1,7 miliardy eur. Dôvodom bola absencia veľkých škôd, oznámila spoločnosť v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Pred rokom bilanciu koncernu tvrdo zasiahli poistné škody súvisiace s vlnou lesných požiarov v Los Angeles a jeho okolí. Keďže v prvom štvrťroku tohto roka nenastali žiadne porovnateľné katastrofy, plnenia za veľké škody klesli z približne jednej miliardy eur na 130 miliónov eur. Nielen platby za prírodné katastrofy boli s 55 miliónmi eur výrazne nižšie ako v predchádzajúcom roku, keď dosiahli 757 miliónov eur, ale aj náklady na veľké škody spôsobené človekom klesli z 251 miliónov eur na 75 miliónov eur.
Hospodársky výsledok na druhej strane negatívne ovplyvnil slabší americký dolár. Tržby koncernu z poistných zmlúv, ktoré sa často uzatvárajú v americkej mene, v prvom štvrťroku klesli takmer o 800 miliónov eur na približne 15 miliárd eur, najmä v dôsledku negatívnych kurzových vplyvov, vysvetlila spoločnosť.
