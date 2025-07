Murešan: Navrhnutý dlhodobý rozpočet EÚ je nedostatočný

Brusel 17. júla (TASR) - Návrh dvojbiliónového dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu (16. 7.) navrhla Európska komisia (EK) je nedostatočný a treba ho počas rokovaní upraviť. V rozhovore pre spravodajcu TASR to vo štvrtok uviedol hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu (EP) pre dlhodobý rozpočet, rumunský europoslanec Siegfried Murešan.



Murešan, ktorý je v EP členom Európskej ľudovej strany (EPP), zdôraznil, že toto bude najdôležitejšia agenda, na ktorej bude pracovať a želá si, aby to bol transparentný proces a ľudia presne vedeli, aké eurofondy budú k dispozícii, za akých podmienok a na aký typ projektov.



V stredu bol kritický voči návrhu viacročného finančného rámca (VFR), ktorý na pôde EP predstavil eurokomisár pre rozpočet Piotr Serafin a kritiku zopakoval aj vo štvrtok, keď spresnil, že ide o nedostatočný rozpočet. Tvrdí, že ide v podstate o taký istý rozpočet ako v roku 2021, upravený o infláciu a s položkami pre splácanie pôžičiek pre plán obnovy.



„Pre príjemcov to v konečnom dôsledku nie sú vyššie sumy a to za podmienok, keď priority sa znásobili. Musíme pokročiť v oblasti bezpečnosti, obrany, riadenia migrácie a potieraní kybernetických hrozieb a propagandy z Ruska,“ vysvetlil.



Tvrdí, že takto nastavený rozpočet nebude skutočne riešiť výzvy, pred ktorými stojí EÚ a preto za dôležitú považuje úlohu EP pri rokovaniach o konečnej podobe VFR.



Kriticky vníma aj to, že návrh oslabuje spoločnú poľnohospodársku politiku a kohéziu, „staré priority“ EÚ. Upozornil, že farmári zaisťujú dostatok potravín a ich kvalitu, agrosektor dáva prácu miliónom Európanov a prispieva k rozvoju vidieka.



„Národnú bezpečnosť nemôžeme vnímať bez potravinovej bezpečnosti. Nedošlo našťastie k zlúčeniu poľnohospodárskej a kohéznej politiky, zostanú naďalej ako samostatné programy s vlastným právnym základom, ale rozpočet na ne navrhnutý je nedostatočný,“ odkázal.



Komisia navrhla na budúce sedemročné obdobie 300 miliárd eur pre agrosektor a 218 miliárd na súdržnosť. Murešan pripomenul, že v súčasnom programovacom období mali farmári k dispozícii 380 miliárd eur, pričom v posledných rokoch čelili mnohým ťažkostiam - kolísaniu cien, vysokým vstupom energií, inflácii a prechodu na zelenú ekonomiku s dodatočnou byrokraciou.



„Farmári potrebujú viac podpory, nie menej. Pozícia europarlamentu je, aby poľnohospodárska politika mala aspoň takú podporu ako doteraz, upravenú o infláciu,“ povedal Murešan.



Poslanec potvrdil, že frakcia európskych ľudovcov je na strane samospráv na Slovensku, ktoré sa sťažujú, že vláda im zablokovala čerpanie eurofondov v hodnote 200 miliónov eur určených pre mestá, obce, kraje a na podporu regionálneho rozvoja. Dodal, že frakcia EPP kladie dôraz na prístup „zdola nahor“ namiesto centrálneho prideľovania prostriedkov.



„Tieto zdroje by mali byť použité v súlade s potrebami na lokálnej a regionálnej úrovni. Obce a regióny najlepšie vedia, aké sú ich potreby. Nesúhlasíme s tým, aby sa eurofondy stali politickým nástrojom v rukách vlád. Regióny by mali mať silný hlas pri rozhodovaní a aj pri implementácii eurofondov,“ odkázal Murešan.











