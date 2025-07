Murešan: Rozpočet nemá osobitnú kapitolu pre rozšírenie EÚ

Brusel 18. júla (TASR) - Dvojbiliónový dlhodobý rozpočet Európskej únie (EÚ) tak, ako ho v stredu (16. 7.) navrhla Európska komisia (EK), nemá samostatnú položku na možné rozšírenie EÚ o nové členské krajiny do roku 2034, ale s touto možnosťou počíta. V rozhovore pre spravodajcu TASR to uviedol hlavný vyjednávač Európskeho parlamentu (EP) pre dlhodobý rozpočet, rumunský europoslanec Siegfried Murešan.



Murešan, ktorý je v EP členom Európskej ľudovej strany (EPP), sa v mene tejto frakcie stal aj spoluspravodajcom EP pre Európsky plán rastu pre Moldavsko, ktorý má tejto krajine pomôcť pri plnení jej eurointegračných ambícií.



Na otázku TASR, ako návrh viacročného finančného rámca (VFR) zohľadní možné rozšírenie Únie o niektoré kandidátske krajiny západného Balkánu alebo Moldavsko či Ukrajinu v nadchádzajúcom desaťročí, Murešan potvrdil, že EÚ ráta so scenárom rozšírenia, aj keď sa zatiaľ nedá hovoriť o nejakých dátumoch a konkrétnych krajinách.



„Práve preto návrh je taký, aby sme kandidátskym krajinám dali k dispozícii predvstupové fondy, ktoré by mohli využívať pred pričlenením sa do EÚ. A aby sme do dlhodobého rozpočtu EÚ zaviedli povinnú klauzulu na jeho revíziu v prípade rozšírenia. V tejto chvíli nevieme, kedy dôjde k rozšíreniu, aká bude úroveň rozvoja nových členských štátov, aké budú v tom čase pravidlá financovania v Únii a nevieme, aké výnimky budú chcieť vyrokovať nové členské krajiny v rámci svojich dohôd o pridružení,“ vysvetlil Murešan.



Spresnil, že teraz nie je možné odhadnúť, koľko by stálo rozšírenie EÚ, preto sa nedá do VFR zahrnúť osobitná rozpočtová kapitola pre túto možnosť. Podľa neho sa europarlament zhoduje s EK na tom, aby kandidátskym krajinám boli sprístupnené predvstupové fondy. Vo chvíli, keď už bude jasné, kedy a za akých podmienok chcú do Únie vstúpiť, bude treba prikročiť k revízii dlhodobého rozpočtu a alokovať novým členom fondy na obdobie po ich vstupe v rámci prebiehajúceho programovacieho obdobia - do konca roku 2034.



Murešan upozornil, že nový model VFR je štruktúrovaný do štyroch veľkých okruhov a predvstupové fondy bude pokrývať tretí okruh, takzvaný Globálny európsky fond cez nástroj Globálna Európa v hodnote 200 miliárd eur. Tento fond bude zahŕňať humanitárnu pomoc EÚ a podporu reforiem a investícií v krajinách, ktoré sa usilujú o vstup do Únie.



„Tieto fondy sú osobitne určené pre spoločnú zahraničnú politiku, krajiny južného susedstva a kandidátske krajiny,“ potvrdil Murešan v rozhovore pre TASR.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)