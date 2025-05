Murphy: Diskusia s prezidentom SR bola o poslaní kontrolných úradov

Bratislava 20. mája (TASR) - Poslanie a úlohy najvyšších kontrolných inštitúcií na národnej a európskej úrovni, ale aj využívanie umelej inteligencie boli hlavnými témami bratislavského rokovania prezidenta Európskeho dvora audítorov (EDA) Tonyho Murphyho s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Na rokovaní sa zúčastnili aj predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy a slovenská členka EDA Katarína Kaszasová. Murphy by sa podľa Kaszasovej mal v stredu (21. 5.) stretnúť s členmi slovenského parlamentu, a to na výbore pre financie a rozpočet.



„Počas našich dnešných diskusií sme hovorili o tom, čo znamená poslanie našich (kontrolných) inštitúcií a aké sú aktuálne riziká a výzvy pri súčasnom stave rozpočtov. Hlavným cieľom našej návštevy na Slovensku je spolupráca s Najvyšším kontrolným úradom SR,“ spresnil Murphy.



„Pre nás na Európskom dvore audítorov predstavuje partnerstvo s Najvyšším kontrolným úradom SR skutočnú profesionálnu spoluprácu, hoci my máme zameranie celoeurópske, čiže na európsky rozpočet. To je trochu iné, ako je zameranie Najvyššieho kontrolného úradu SR. V zásade však pracujeme s rovnakými hodnotami a štandardmi. Najvyššou hodnotou, ktorú rešpektujú obidve inštitúcie, aj EDA, aj NKÚ, je nezávislosť,“ podčiarkla Kaszasová.



Nielen slovenský NKÚ, ale aj väčšina európskych kontrolných inštitúcií podľa Andrassyho slov konštatuje, že obdobie 21 rokov členstva SR v EÚ je obdobím premrhaných príležitostí. „Ak sa pozrieme, ako sa nám podarilo za toto obdobie znížiť rozdiely medzi slovenskými a európskymi regiónmi, tak po 21 rokoch sme na tej istej pozícii, ako sme boli pred viac ako 20 rokmi. My to konštatujeme na základe viac ako 57 auditov, ktoré sme nasmerovali do hodnotenia využiteľnosti, efektívnosti, hospodárnosti, použitia európskych finančných prostriedkov,“ podčiarkol Andrassy.



„Medzi podstatné riziká alebo problémy, prečo sme premrhali príležitosť nášho ekonomického rastu, rozvoja regiónov, zaraďujeme veľmi zlé strategické riadenie a manažment európskej finančnej pomoci. Dĺžka procesov, ktorá je na úrovni dvoch, troch rokov, je taká dlhá, že prijímatelia sa dostávajú do časovej tiesne. A práve časová tieseň je priestorom pre netransparentné rozhodovania alebo len pre formálne využitie pomoci, nie pre jej efektívne a zúčtovateľné využitie,“ dodal predseda NKÚ.