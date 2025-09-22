< sekcia Ekonomika
Musalem: Na ďalšie znižovanie sadzieb môže mať Fed obmedzený priestor
Musalem, ktorý má tento rok vo Fede hlasovacie právo, dodal, že sa naďalej obáva tlaku inflácie.
Autor TASR
Washington 22. septembra (TASR) - Prezident Fedu v St. Louis Alberto Musalem podporil minulý týždeň redukciu úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky ako preventívne opatrenie na ochranu pracovného trhu, na ďalšie znižovanie sadzieb však „Fed môže mať obmedzený priestor“. Dôvodom je podľa neho inflácia, ktorá sa stále drží nad inflačným cieľom Fedu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Minulý týždeň som podporil redukciu hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov ako preventívne opatrenie s cieľom podporiť pracovný trh a zabrániť jeho ďalšiemu oslabovaniu,“ povedal Musalem na pôde Brookings Institution vo Washingtone. „Na druhej strane som presvedčený, že na ďalšiu redukciu máme iba obmedzený priestor. Musíme postupovať veľmi opatrne,“ dodal.
Musalem, ktorý má tento rok vo Fede hlasovacie právo, dodal, že sa naďalej obáva tlaku inflácie. Tá sa drží vysoko nad dvojpercentným inflačným cieľom Fedu, čo znamená, že kľúčová úroková sadzba sa musí udržať na dostatočne vysokej úrovni, aby kompenzovala riziko rastúcich cien.
Ešte výraznejšie proti ďalšej redukcii sadzieb sa vyjadril ďalší z predstaviteľov americkej centrálnej banky. Prezident Fedu v Atlante Raphael Bostic v rozhovore pre denník The Wall Street Journal povedal, že podľa neho momentálne nie je dôvod na ďalšie znižovanie úrokových sadzieb, práve pre obavy z inflácie.
„Znepokojuje má inflácia, ktorá je na vysokej úrovni príliš dlhý čas,“ povedal Bostic. „Takže teraz by som so sadzbami príliš nehýbal, uvidíme však, čo bude nasledovať,“ dodal. Na rozdiel od Musalema Bostic tento rok nemá vo Fede hlasovacie právo.
Predstavitelia Fedu sú z pohľadu ďalšieho smerovania sadzieb tesne rozdelení. Po rozhodnutí centrálnej banky minulý týždeň znížiť hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 4 % až 4,25 % Fed zverejnil ich odhady týkajúce sa budúceho vývoja menovej politiky. Zatiaľ čo podľa stredovej hodnoty by úrokové sadzby mali do konca roka klesnúť ešte dvakrát, sedem z predstaviteľov Fedu je presvedčených, že najlepšie by bolo k ďalšej redukcii nepristupovať.
