Štvrtok 21. máj 2026
Musk bude v spoločnosti SpaceX dominovať aj po jej vstupe na burzu

Na archívnej snímke americký podnikateľ Elon Musk. Foto: TASR/DPA

Autor TASR
Austin 21. mája (TASR) - Spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska podala v stredu (20. 5.) oficiálne dokumenty k svojmu plánovanému vstupu na burzu. Prvotná ponuka akcií (IPO) by mohla spoločnosť oceniť na viac ako 2 bilióny dolárov (1,72 bilióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Z podkladov predložených federálnej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vyplýva, že Musk bude v spoločnosti dominovať aj po jej vstupe na burzu. Vďaka štruktúre s dvoma triedami akcií si zabezpečí 85,1 % hlasovacích práv a bude naďalej pôsobiť ako generálny riaditeľ, technický riaditeľ a predseda predstavenstva. Akcie majú byť kótované na technologickej burze Nasdaq v New Yorku a na burze Nasdaq Texas.

Dokumenty zároveň poskytujú pohľad na úzko prepojené podnikateľské impérium Elona Muska. Podľa zverejnených čísel zaznamenáva SpaceX miliardové straty. Za minulý rok spoločnosť vykázala stratu približne 4,94 miliardy USD pri tržbách 18,67 miliardy USD.

Koncern SpaceX vznikol v roku 2002 a odvtedy sa vyvinul na najväčšiu vesmírnu spoločnosť na svete, ktorá revolučne zmenila odvetvia vďaka opakovane použiteľným raketám. Prostredníctvom služby Starlink zároveň SpaceX prevádzkuje sieť približne 10.000 satelitov, ktorá ponúka širokopásmový internet po celom svete. Musk si kladie ambiciózne ciele, medzi ktoré patrí vybudovanie trvalo obývanej kolónie na Marse alebo výstavba obrovských dátových centier vo vesmíre.

(1 EUR = 1,16 USD)
