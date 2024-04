Musk dosiahol v Číne dohodu o regulačných pravidlách pre softvér FSD

Peking 29. apríla (TASR) - Generálny riaditeľ americkej automobilky Tesla Elon Musk počas návštevy v Číne dosiahol dohodu o niektorých kľúčových regulačných prekážkach, ktoré firme dlho bránili uviesť na trh najautonómnejšiu verziu svojho softvéru Autopilot v ázijskej krajine. To je priaznivý výsledok prekvapivej návštevy Muska v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Musk pricestoval do Pekingu v nedeľu (28. 4.). Očakávalo sa, že bude diskutovať o zavedení softvéru Full Self-Driving (FSD) a povolení prenášať údaje o jazde do zámoria, podľa zdroja oboznámeného so záležitosťou, ktorý nechcel byť menovaný.



V pondelok dva separátne zdroje agentúre Reuters povedali, že Tesla dosiahla dohodu s Baidu o použití licencie čínskeho technologického giganta pre mapy a navigáciu na zber údajov na čínskych verejných cestách, čo označili za kľúčový krok na zavedenie FSD v krajine.



Zároveň čínske združenie výrobcov automobilov (CAAM) v nedeľu oznámilo, že testy vozidiel Tesly Model 3 a Y ukázali, že sú v súlade s čínskymi požiadavkami na bezpečnosť údajov.



Bezpečnosť údajov a súlad s predpismi boli kľúčovými dôvodmi, prečo americký výrobca elektrických vozidiel, ktorý pred štyrmi rokmi spustil najautonómnejšiu verziu svojho softvéru Autopilot, ešte nesprístupnil FSD v Číne napriek dopytu zákazníkov.



Čínske regulačné úrady od roku 2021 požadovali od spoločnosti Tesla, aby uchovávala všetky údaje zhromaždené v ázijskej krajine v Šanghaji, Tesla tak nemohla preniesť žiadne údaje do Spojených štátov.



Musk sa snaží získať súhlas na prenos týchto údajov z Číny do zahraničia na trénovanie algoritmov pre svoje technológie autonómneho riadenia, uviedol zdroj.



Napriek rastúcemu podielu domácich automobiliek na trhu patria vozidlá Tesly stále medzi najpredávanejšie elektromobily v Číne. Spoločnosť pracuje na zvýšení ich predaja prostredníctvom svojich funkcií FSD. Tieto pokročilé funkcie asistovaného riadenia nerobia autá úplne autonómnymi a podľa Tesly sú určené na používanie pod dohľadom vodiča.



Americký miliardár pricestoval v nedeľu na svoju druhú cestu do Číny za menej ako rok, pričom sa stretol s najvyššími predstaviteľmi vrátane premiéra Li Čchianga. V pondelok Musk nastúpil do svojho súkromného lietadla, ktoré podľa čínskej aplikácie na sledovanie letov smeruje do Anchorage na Aljaške.