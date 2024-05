Musk je proti americkým clám na čínske elektromobily

Palo Alto/Paríž 24. mája (TASR) - Elon Musk, zakladateľ amerického výrobcu elektromobilov Tesla, je proti clám na dovoz čínskych elektrických vozidiel do USA. Uviedol to počas videokonferencie Viva Technology v Paríži. To kontrastuje s jeho varovaním z januára, že sú potrebné obchodné bariéry, inak Čína "zničí väčšinu ostatných automobilových spoločností na svete". TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vo štvrtok (23. 5.) Musk vo videu povedal, že nepodporuje opatrenia, ktoré deformujú trh.



Minulý týždeň administratíva amerického prezidenta Joa Bidena oznámila zvýšenie ciel na celý rad dovážaných čínskych produktov, vrátane elektromobilov, s cieľom podporiť americkú výrobu.



Bidenova administratíva plánuje od 1. augusta dvihnúť clá na čínske elektromobily až štvornásobne, na 100 % z 25 %. Biely dom uviedol, že nové opatrenia ovplyvňujú dovážaný čínsky tovar v hodnote 18 miliárd USD (16,60 miliardy eur).



"Ani Tesla, ani ja sme o tieto tarify nežiadali, v skutočnosti som bol prekvapený, keď boli oznámené. Veci, ktoré bránia slobodnej výmene alebo deformujú trh, nie sú dobré," povedal Musk na konferencii Viva Technology.



"Tesla celkom dobre konkuruje na trhu v Číne bez ciel a bez podpory," vyhlásil Musk s tým, že clá nepodporuje.



Údaje z priemyslu však v piatok ukázali, že Tesla od marca znížila produkciu svojho najpredávanejšieho elektromobilu Model Y vo svojom závode v Šanghaji o dvojciferné percento. Dôvodom je slabnúci dopyt po zostarnutom modeli americkej automobilky v Číne, na jej druhom najväčšom trhu, kde medzi výrobcami elektrických vozidiel vypukla brutálna cenová vojna.



Podľa zdroja, ktorý nechce byť menovaný, závod v Šanghaji, plánuje v období od marca do júna znížiť produkciu Modelu Y najmenej o 20 %.



Údaje čínskeho združenia výrobcov automobilov (CAAM) ukázali, že Tesla vyrobila v Číne v marci tohto roka 49.498 kusov Modelu Y, o 17,7 % menej ako vlani a v apríli 36.610 kusov, čo predstavuje medziročný pokles o 33 %.



Celkovo Tesla vyrobila za prvé štyri mesiace 2024 v Číne 287.359 kusov Modelu Y a Modelu 3, o 5 % menej ako v rovnakom období 2023, pričom produkcia Modelu 3 bola o 10 % vyššia ako pred rokom, ukázali údaje CAAM.



(1 EUR = 1,084 USD)