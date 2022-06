Musk môže odstúpiť od zmluvy s Twitterom, v čom je háčik?

San Francisco 6. júna (TASR) - Elon Musk môže odstúpiť od dohody o kúpe sociálnej siete Twitter za 44 miliárd USD (41,02 miliardy eur), ak mu neposkytne údaje o spame a falošných účtoch. Miliardár a šéf automobilky Tesla varoval pred tým Twitter v pondelok v liste.



Twitter "jasne porušil" svoje záväzky a Musk si vyhradzuje všetky práva na ukončenie zmluvy, uviedli v liste jeho právnici. Toto je prvýkrát, čo Musk pohrozil, že odstúpi od dohody v liste, namiesto toho, aby to zverejnil na sociálnej sieti.



Twitter predtým bagatelizoval Muskovo vyhlásenie, že dohoda je "odložená". Musk totiž začiatkom minulý mesiac oznámil, že dočasne pozastavuje prevzatie Twitteru, kým nebude mať k dispozícii údaje o podiele jej falošných účtov.



"Musk sa domnieva, že Twitter transparentne odmieta splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy o prevzatí, čo vyvoláva ďalšie podozrenie, že spoločnosť zadržiava požadované údaje," napísali jeho právnici.



Miliardár, ktorý sa sám vyhlasuje za "absolutistu" v otázke slobody slova, spochybnil presnosť údajov Twitteru o falošných účtoch, ktoré údajne predstavujú menej ako 5 % jeho užívateľskej základne, pričom tvrdí, že ich musí byť aspoň 20 %. Tieto údaje vraj potrebuje na vykonanie vlastnej analýzy užívateľov Twitteru a neverí v "laxné testovacie metodológie spoločnosti".



"Musk má jednoznačne nárok na požadované údaje, ktoré mu umožnia pripraviť sa na prechod Twitteru do jeho vlastníctva a uľahčiť mu financovanie transakcií," napísali právnici.



Šéf Tesly pripomenul, že už zariadil financovanie transakcie prostredníctvom vlastného imania a pôžičiek, pričom pritiahol významných akcionárov vrátane Sequoia Capital.



Musk už predal svoje akcie Tesly v hodnote viac ako 8 miliárd USD na financovanie akvizície. Po prípadnom prevzatí by chcel urobiť niekoľko zmien vo fungovaní siete.



(1 EUR = 1,0726 USD)