Musk obmedzí politickú prácu vo Washingtone, viac sa zameria na Teslu

Austin 23. apríla (TASR) - Technologický miliardár Elon Musk sa začína sťahovať z Washingtonu. Šéf automobilky Tesla v utorok (22. 4.) uviedol, že od mája bude tráviť „podstatne“ menej času vo vládnom aparáte a namiesto toho sa viac zameria na svoju automobilku Tesla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Musk pôsobí na čele Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorý vznikol po Trumpovom návrate do Bieleho domu. „Veľký kus práce potrebnej na vytvorenie tímu DOGE a spoluprácu s vládou, aby sme dali do poriadku financie, je z väčšej časti hotový,“ povedal Musk v konferenčnom hovore s analytikmi a dodal, že prezidentovho okolia sa celkom nestiahne a stále má záujem venovať jeden alebo dva dni v týždni vládnym úlohám. V opačnom prípade sa vrátia plytvanie a podvody, ktoré sa vďaka jeho práci práci podarilo obmedziť, zdôraznil Musk.



Spoločnosť Tesla predtým v utorok oznámila, že v prvom štvrťroku tohto roka zaznamenala prudký pokles obratu a zisku. Tržby spoločnosti v medziročnom porovnaní klesli o 9 % na 19,3 miliardy dolárov (16,99 miliardy eur). Zisk sa prepadol až o 71 % na 409 miliónov dolárov. Výsledky nie sú prekvapením, keďže dodávky Tesly v prvom štvrťroku klesli o 13 % na 336.681 vozidiel.



Elon Musk sa minulý rok stal blízkym spojencom Donalda Trumpa, ktorému daroval viac ako 250 miliónov dolárov na volebnú kampaň do Bieleho domu. Ako spolupracovník staronového prezidenta uplatňuje politiku rozsiahlych škrtov vo federálnej správe, čo vyvolalo množstvo kontroverzií. Kritiku na seba privolal aj svojimi pravicovými politickými postojmi.