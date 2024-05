Musk plánuje najväčší superpočítač pre spustenie xAI

Washington 26. mája (TASR) - Americký miliardár a technologický magnát Elon Musk plánuje postaviť superpočítač s názvom "gigafactory of compute" na podporu vývoja jeho startupu s umelou inteligenciou xAI. Uviedol to v sobotu (25. 5.) spravodajský portál The Information, ktorý sa zameriava na technologický priemysel. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa portálu Musk chce, aby superpočítač, ktorý spojí 100.000 čipov Nvidia, bol funkčný do jesene 2025, a "bude osobne zodpovedný za jeho dodanie načas".



Plánovaný superpočítač by mal byť najmenej štvornásobkom veľkosti najväčších GPU klastrov, ktoré momentálne existujú. Ako napríklad tie, ktoré používa Meta na trénovanie svojich modelov umelej inteligencie (AI), povedal Musk počas prezentácie pre investorov.



Odkedy sa v roku 2022 objavil na scéne generatívny nástroj AI ChatGPT od OpenAi, táto technológia sa stala oblasťou tvrdej konkurencie.



Musk je jedným z mála svetových investorov s dostatočne plnými vreckami na to, aby mohol v oblasti AI konkurovať OpenAI, Google alebo Meta. Jeho xAI vyvíja chatbota s názvom Grok.



Musk bol spoluzakladateľom OpenAI v roku 2015, ale v roku 2018 odišiel a neskôr povedal, že mu nevyhovuje smerovanie založené na zisku, ktorým sa spoločnosť uberala pod vedením generálneho riaditeľa Sama Altmana.



V marci podal na spoločnosť žalobu. Obvinil ju, že porušila svoju pôvodný neziskový zámer sprístupniť výskum AI všetkým.