Musk spochybňuje veľký projekt rozvoja AI, ktorý oznámil Trump

Washington 23. januára (TASR) - Elon Musk, šéf poradného orgánu zodpovedného za zvýšenie efektivity vlády USA (Department of Government Efficiency, DOGE), spochybnil ambiciózny projekt rozvoja umelej inteligencie (AI), ktorý podporuje prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Trump v utorok (21. 1.) oznámil, že spoločnosť Stargate v USA investuje 500 miliárd dolárov (478,79 miliardy eur) do vývoja AI a vytvorí 100.000 pracovných miest. Na projekte sa budú okrem iných podieľať aj spoločnosti OpenAI, Softbank a Oracle. Musk objem investície spochybnil. "V skutočnosti nemajú peniaze," napísal Trumpov blízky spojenec na sociálnej sieti X, ktorú vlastní. Japonská spoločnosť Softbank má zabezpečených "oveľa menej ako 10 miliárd USD", dodal technologický miliardár, pričom sa odvolal na dobre informované zdroje.



Sam Altman, šéf spoločnosti OpenAI, ktorá vytvorila známy softvérový nástroj na automatizovanú komunikáciu ChatGPT, tieto tvrdenia odmietol a Muska pozval na návštevu staveniska prvého dátového centra. "Chápem, že to, čo je skvelé pre krajinu, nie je vždy optimálne pre vaše spoločnosti. Dúfam však, že vo svojej novej funkcii budete na prvé miesto väčšinou klásť USA," uviedol v stredu (22. 1.) Altman.



Musk a Altman sa dostali do vyhroteného konfliktu. Musk bol kedysi jedným zo zakladateľov OpenAI, ale potom z nej vystúpil. Následne sa obrátil na súd súd žiadosťou, aby zastavil transformáciu OpenAI na spoločnosť zameranú na zisk. Altman zase obvinil Muska, že sa pokúsil prevziať kontrolu nad OpenAI v čase, keď v nej pôsobil. Musk medzitým založil konkurenčnú spoločnosť xAI, ktorá sa zameriava na rozvoj umelej inteligencie.



(1 EUR = 1,0443 USD)