Musk už predbehol Gatesa a je druhým najbohatším človekom na svete

New York 24. novembra (TASR) – Zdá sa, že osobné bohatstvo Elona Muska, riaditeľa spoločnosti Tesla, letí nahor veľmi rýchlo. Agentúra Bloomberg v pondelok informovala, že Musk už predbehol Billa Gatesa, zakladateľa Microsoftu, a stal druhým najbohatším človekom na svete po Jeffovi Bezosovi, majiteľovi internetového obchodu Amazon.



Pondelkový strmý nárast hodnoty akcií Tesla vyniesol Muskovi približne 7,2 miliardy dolárov (6,05 miliardy eur), čím sa nová čistá hodnota jeho majetku zvýšila na 127,9 miliardy USD.



Gatesovo čisté imanie by však bolo vyššie, keby v priebehu roka nevenoval charitatívnym organizáciám obrovské sumy vrátane 27 miliárd dolárov, ktoré šli jeho nadácii Gates Foundation.



Minulý týždeň sa objavila správa, že spoločnosť Tesla, ktorá vyrába elektromobily, bude od 21. decembra zaradená do akciového indexu S&P 500. Akcie Tesly po tomto oznámení vyskočili takmer o 14 %.



Za celý tento rok stúpli akcie Tesly o 387,8 %, pretože výrobca elektromobilov po rokoch strát konečne stabilne zarába peniaze a naďalej dosahuje míľniky v oblasti dodávok vozidiel. V 3. štvrťroku zarobila 331 miliónov USD a jej tržby dosiahli 8,77 miliardy dolárov.



Podľa analytikov z Wall Street sa môže hodnota akcií Tesly zdvojnásobiť, pretože sa v priebehu nasledujúcich piatich rokov zvýši globálny dopyt po elektrických vozidlách.