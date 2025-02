Musk verí, že USA môžu do roku 2026 znížiť svoj deficit o polovicu

Washington 3. februára (TASR) - Americký miliardár Elon Musk verí, že Spojené štáty môžu do roku 2026 znížiť svoj rozpočtový deficit zo súčasných približne dvoch biliónov dolárov (1,92 miliardy eur) na polovicu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



"Myslím si, že budúci rok môžeme znížiť deficit o jeden bilión USA. Máme deficit dva bilióny USD. Ak ho dokážeme znížiť na polovicu, teda na jeden bilión USD, a dosiahneme hospodársky rast zodpovedajúci tomuto biliónu, nebude žiadna inflácia," uviedol Musk, ktorý stojí na čele novej Komisie pre efektívnosť vlády (Department of Government Efficiency, DOGE), počas rozhovoru na sociálnej sieti X. Podľa jeho názoru by pri takomto scenári úrokové sadzby v USA klesli a spotrebiteľské ceny by zostali stabilné. Takýto výsledok je dosiahnuteľný, bude si to však vyžadovať "silnú podporu" prezidenta, Kongresu a súdneho systému, dodal blízky spolupracovník prezidenta Donalda Trumpa.



(1 EUR = 1,0393 USD)