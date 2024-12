Musk začal rokovania o plánoch na zníženie počtu vládnych zamestnancov

Washington 6. decembra (TASR) - Technologický miliardár Elon Musk začal v americkom Kongrese rokovania o svojich plánoch na drastické zníženie počtu vládnych zamestnancov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.



Musk a podnikateľ Vivek Ramaswamy sa vo štvrtok vo Washingtone stretli s niekoľkými zákonodarcami, aby im predstavili svoje plány na radikálne zníženie nákladov a odbúranie byrokracie, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou. V novembri novozvolený prezident USA Donald Trump vymenoval oboch miliardárov do čela novej poradnej komisie s názvom Oddelenie pre efektívnosť vlády (Department of Government Efficiency, DOGE). Trump počas svojej volebnej kampane vyhlásil vojnu tzv. "hlbokému štátu", čím myslel údajne skorumpovaný "štát v štáte", ktorý sa počas prvého funkčného obdobia staval proti jeho plánom.



Musk a Ramaswamy načrtli svoje plány v novembri v denníku Wall Street Journal (WSJ). Napísali, že nadmerná byrokracia je "existenčnou hrozbou" pre demokraciu v USA. Na zníženie nákladov je podľa nich potrebné výrazné okresanie počtu pracovných miest "naprieč federálnou byrokraciou", zrušenie dotácií a mnohých nariadení. "Voliči dali 5. novembra Donaldovi Trumpovi jasný mandát na radikálnu zmenu a zaslúžia si, aby ju dostali," uviedli.



Musk počas volebnej kampane Trumpa výrazne podporoval, dokonca využil aj sociálnu sieť X, ktorú vlastní. Vďaka úzkemu spojenectvu so zvoleným prezidentom má teraz značný vplyv na rodiacu sa novú administratívu USA.