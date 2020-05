Pre Muskov tweet klesla trhová hodnota Tesly o miliardy dolárov

New York 3. mája (TASR) - Šéf americkej automobilky Tesla Elon Musk niekoľkými mimoriadnymi príspevkami na sieti Twitter znížil trhovú hodnotu spoločnosti o miliardy dolárov. Musk v piatok (1. 5.) napísal, že kurz akcií Tesla je podľa neho príliš vysoký. Okrem toho napísal: "Predám takmer celý svoj fyzický majetok" a pridal poznámku, že už nebude vlastniť žiadny dom. Akcie Tesly po tomto prehlásení klesli zhruba o 10 %.



Na otázku denníka Wall Street Journal, či ide o vtip a či spoločnosť schválila jeho príspevky, prišla mailom krátka odpoveď: "Nie." Týmto by sa mohol šéf Tesly opäť dostať do zameriavača americkej Komisie pre burzy cenných papierov (SEC). Dohoda so SEC totiž obsahuje ustanovenie, že Musk si musí nechať všetky svoje príspevky na Twitteri vopred schváliť spoločnosťou.



Dôvodom je Muskov tweet z leta 2018, keď uviedol, že zvažuje Teslu stiahnuť z burzy, pretože má financie zabezpečené. SEC po vyšetrovaní prišla k záveru, že Musk nemal žiadny pevný finančný prísľub a stanovila vtedy obmedzenia pre jeho príspevky na Twitteri.



Musk je známy aj tým, že svojimi netradičnými príspevkami Twitteri budí pozornosť a vyvoláva zmätok. Po dohode so SEC napísal, že je "nové nič" z Tesly a vyvolal tak špekulácie, že sa chce vzdať funkcie šéfa automobilky. Vlani 1. apríla zas uverejnil fotografiu s vtipom o bankrote Tesly.



Najnovší Muskov tweet prichádza práve v čase, keď sa situácia Tesly po vysokých stratách upokojila. Firma len v stredu (29. 4.) oslavovala svoj tretí kvartálny zisk v poradí, čo je najdlhšie priaznivé obdobie od jej založenia v roku 2003. Kurz akcií v piatok vzrástol o 80 % aj napriek tomu, že pandémia nového koronavírusu výrazne zaťažuje celý automobilový priemysel.