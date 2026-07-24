< sekcia Ekonomika
Múzeum colníctva a finančnej správy je v lete otvorené aj cez víkendy
Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v Bratislave v mestskej časti Devínska Nová Ves na Istrijskej ulici, v priestoroch prenajatých od mestskej časti.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Múzeum colníctva a finančnej správy má v júli a auguste rozšírené otváracie hodiny. Štandardne je otvorené každý utorok a štvrtok od 9.00 do 17.00 h. Počas leta je ale navyše k dispozícii aj cez víkendy, v sobotu aj nedeľu od 10.00 do 18.00 h. Informoval o tom v piatok hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
„Finančná správa chce takýmto spôsobom rozšíriť ponuku možností, ako môžu nadšenci histórie stráviť svoj voľný čas. Zároveň chce využiť jeho polohu. Múzeum sa nachádza pri cyklomoste, o turistov a výletníkov v tejto lokalite teda cez leto nie je núdza. Návšteva múzea môže byť pre nich zaujímavým spestrením,“ konštatoval Kováč.
Návštevníci môžu podľa neho v múzeu vidieť pestré ukážky predmetov využívaných na pašovanie, falzifikátov svetových značiek, technických zariadení používaných colníkmi a zaujímavosti z histórie výcviku služobných psov. Vyskúšať si môžu colnícku uniformu, plombovanie či pečiatkovanie na pamätné karty.
Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v Bratislave v mestskej časti Devínska Nová Ves na Istrijskej ulici, v priestoroch prenajatých od mestskej časti.
„Finančná správa chce takýmto spôsobom rozšíriť ponuku možností, ako môžu nadšenci histórie stráviť svoj voľný čas. Zároveň chce využiť jeho polohu. Múzeum sa nachádza pri cyklomoste, o turistov a výletníkov v tejto lokalite teda cez leto nie je núdza. Návšteva múzea môže byť pre nich zaujímavým spestrením,“ konštatoval Kováč.
Návštevníci môžu podľa neho v múzeu vidieť pestré ukážky predmetov využívaných na pašovanie, falzifikátov svetových značiek, technických zariadení používaných colníkmi a zaujímavosti z histórie výcviku služobných psov. Vyskúšať si môžu colnícku uniformu, plombovanie či pečiatkovanie na pamätné karty.
Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v Bratislave v mestskej časti Devínska Nová Ves na Istrijskej ulici, v priestoroch prenajatých od mestskej časti.