Rezort vnútra: Vláda by mala mestám preplatiť pandemické výdavky

Bratislava 9. decembra (TASR) - Vláda by mala mestám a obciam uhradiť výdavky v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou v celkovej výške 2.498.340 eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Po spracovaní veľkého množstva dokumentov a štatistických údajov konštatujeme, že z celkového počtu 2927 subjektov miestnej samosprávy v SR o refundáciu nákladov požiadalo len osem mestských častí Bratislavy, 21 mestských častí Košíc, 62 miest a 287 obcí v rámci územnej pôsobnosti 55 okresných úradov v súhrnnej výške 3.794.906,89 eura," približuje materiál s tým, že časť položiek nebola uznaná.



Najčastejšími neuznanými položkami subjektov miestnej samosprávy boli digitálne bezkontaktné teplomery, germicídne žiariče, ionizátory vzduchu, laboratórne vyšetrenia (testy na COVID-19), vyplatenie finančných náhrad (chýbali k nim príkazy na osobné úkony), nákupy ochranných osobných pomôcok, dezinfekčných a hygienických potrieb pre všetkých obyvateľov mimo definovaných skupín osôb.



Refundácia nákladov sa týka obdobia mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, ktorá trvala od 12. marca 2020 do 31. mája 2021.