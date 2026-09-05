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M.Viskupič navrhuje vypustiť viaceré remeselné živnosti, boli by voľné
Podľa slovenského živnostenského zákona v aktuálnom znení existuje 35 remeselných a 99 viazaných živností.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Zjednodušenie živnostenského podnikania je cieľom novely zákona o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), ktorú v Národnej rade SR predložil opozičný poslanec Marián Viskupič (SaS). Navrhuje vypustiť viaceré remeselné živnosti, čím by sa stali voľnými, teda neregulovanými. Chce tiež skrátiť požadovanú dĺžku praxe na polovicu pre vydanie živnostenského oprávnenia pri vybraných živnostiach a pri niektorých ju chce úplne vypustiť. Navrhované zmeny by mali byť účinné od 1. decembra 2026.
Medzi voľné živnosti by sa podľa Viskupiča preradilo 11 remeselných živnosti. Ide o kamenárstvo, mäsiarstvo, výrobu piva a sladu, mliečnych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, stolárstvo, podlahárstvo, pánske, dámske a detské kaderníctvo, pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál na priamu spotrebu mimo prevádzok, manikúru a pedikúru. „Ide všetko o činnosti, ktoré zvládne aj nevyučená osoba, respektíve mnohí tieto činnosti vykonávajú aj ako svoje hobby,“ uviedol v dôvodovej správe Viskupič.
Požadovanú dĺžku praxe na polovicu navrhuje skrátiť pri väčšine remeselných živností. „Práve požadovaná dĺžka praxe je v mnohých prípadoch odrádzajúcim faktorom pre vybavenie si živnostenského oprávnenia,“ zdôvodnil.
Požiadavku praxe chce úplne vypustiť pre absolventov vysokoškolského štúdia pri živnostiach geodetické a kartografické činnosti, reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, organizovanie dobrovoľných dražieb.
Úplne vypustená by podľa poslanca mala byť požiadavka praxe bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie pri živnostiach prevádzkovanie cestovnej agentúry, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a zasielateľstvo.
„Pri živnosti nakladanie s nebezpečným odpadom je vzhľadom na závažnosť požiadavka praxe ponechaná na súčasnej zákonnej úrovni. Pri ostatných živnostiach sa požadovaná dĺžka praxe skracuje na polovicu,“ podotkol Viskupič. Mnohých podľa neho odrádza potreba odpracovať si potrebnú prax u zamestnávateľov, čo je kľúč k vlastnej živnosti, zatiaľ čo niektorí zamestnávatelia to v mnohých prípadoch zneužívajú v mzdovom ohodnotení budúcich živnostníkov.
Podľa slovenského živnostenského zákona v aktuálnom znení existuje 35 remeselných a 99 viazaných živností. V susednom Česku je 41 remeselných živností, ale len 33 viazaných a 21 koncesovaných živností (tie slovenská právna úprava nepozná).
„Aj keď novelou z roku 2021 ubudli zákonné požiadavky na prevádzkovanie niektorých živností, na Slovensku je stále významný priestor na dereguláciu živnostenského podnikania aj formou skrátenia povinnej praxe pre získanie živnostenského oprávnenia,“ dodal Viskupič.
Medzi voľné živnosti by sa podľa Viskupiča preradilo 11 remeselných živnosti. Ide o kamenárstvo, mäsiarstvo, výrobu piva a sladu, mliečnych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, stolárstvo, podlahárstvo, pánske, dámske a detské kaderníctvo, pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál na priamu spotrebu mimo prevádzok, manikúru a pedikúru. „Ide všetko o činnosti, ktoré zvládne aj nevyučená osoba, respektíve mnohí tieto činnosti vykonávajú aj ako svoje hobby,“ uviedol v dôvodovej správe Viskupič.
Požadovanú dĺžku praxe na polovicu navrhuje skrátiť pri väčšine remeselných živností. „Práve požadovaná dĺžka praxe je v mnohých prípadoch odrádzajúcim faktorom pre vybavenie si živnostenského oprávnenia,“ zdôvodnil.
Požiadavku praxe chce úplne vypustiť pre absolventov vysokoškolského štúdia pri živnostiach geodetické a kartografické činnosti, reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia, organizovanie dobrovoľných dražieb.
Úplne vypustená by podľa poslanca mala byť požiadavka praxe bez ohľadu na dosiahnuté vzdelanie pri živnostiach prevádzkovanie cestovnej agentúry, ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a zasielateľstvo.
„Pri živnosti nakladanie s nebezpečným odpadom je vzhľadom na závažnosť požiadavka praxe ponechaná na súčasnej zákonnej úrovni. Pri ostatných živnostiach sa požadovaná dĺžka praxe skracuje na polovicu,“ podotkol Viskupič. Mnohých podľa neho odrádza potreba odpracovať si potrebnú prax u zamestnávateľov, čo je kľúč k vlastnej živnosti, zatiaľ čo niektorí zamestnávatelia to v mnohých prípadoch zneužívajú v mzdovom ohodnotení budúcich živnostníkov.
Podľa slovenského živnostenského zákona v aktuálnom znení existuje 35 remeselných a 99 viazaných živností. V susednom Česku je 41 remeselných živností, ale len 33 viazaných a 21 koncesovaných živností (tie slovenská právna úprava nepozná).
„Aj keď novelou z roku 2021 ubudli zákonné požiadavky na prevádzkovanie niektorých živností, na Slovensku je stále významný priestor na dereguláciu živnostenského podnikania aj formou skrátenia povinnej praxe pre získanie živnostenského oprávnenia,“ dodal Viskupič.