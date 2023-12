M.Viskupič: Vymenovanie Kissa nebolo transparentné

Bratislava 18. decembra (TASR) - Vymenovanie Jozefa Kissa do funkcie prezidenta finančnej správy nebolo transparentné. Vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) tak dokazuje, že jej ide o mocenské ovládnutie inštitúcií. V pondelok to na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR uviedol poslanec za SaS Marián Viskupič.



Na spadnutie sú podľa Viskupiča aj ďalšie personálne výmeny na finančnej správe, ktoré vzbudzujú pochybnosti. "Nič lepšie nelustruje grobiansky prístup vlády Fica, ako je takáto expresná výmena. Aj na tomto prípade je vidieť, kam smeruje vláda strany Smer-SD a ako zásadne znižuje štandardy transparentnosti," uviedol Viskupič.



Pripomenul tiež, že keď bola SaS vo vláde, prezidenta finančnej správy vyberala komisia v zložení odborníkov. Pripomenul napríklad vtedajšieho štátneho tajomníka Ministerstva financií (MF) SR Ľuboša Jančíka, generálnu riaditeľku daňovej a colnej sekcie na MF Martinu Bílikovú či Zuzanu Petkovú z nadácie Zastavme korupciu.



"Naším cieľom bolo vybrať najlepších možných kandidátov. Úlohou výberovej komisie bolo vybrať troch najlepších, z ktorých si následne minister financií vybral prezidenta. Spôsob výberu Kissa sa tomu ani len nepriblížil," povedal Viskupič.



Jozefa Kissa vymenoval v piatok (15. 12.) do funkcie minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).