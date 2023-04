M.Viskupič:Za dobré výsledky hospodárenia štátu môžu ľudia,nie Matovič

Bratislava 21. apríla (TASR) - Za to, že hospodárenie štátu minulý rok skončilo výrazne lepšie, ako sa očakávalo, nemôže bývalý minister financií a líder OĽANO Igor Matovič, ale ľudia. Výber daní bol totiž aj pre vysokú infláciu vyšší o 1,5 miliardy eur. Upozornil na to na sociálnej sieti predseda finančného výboru parlamentu Marián Viskupič (SaS) v reakcii na štvrtkový (20.4.) brífing Matoviča.



"Inflácia je pre štát dvakrát pozitívna - výrazne sa zvýšili príjmy a tiež nominálny hrubý domáci produkt (HDP). Oba tieto faktory znížili deficit na veľmi dobrú hodnotu 2 % HDP," napísal Viskupič s tým, že ľudia to ale pocítili opačne, pretože ich výdavky zásadne narástli.



Zároveň poukázal na to, že deficit znížilo aj pomalšie čerpanie kapitálových výdavkov. Štát teda nedokázal realizovať schválené investície, čo je pre krajinu negatívne.



"Matovič hovorí, že verejné financie dopadli dobre aj napriek prorodinnému balíčku. Lenže hodnotil sa rok 2022. A zásadné zvýšenie nastalo až od januára 2023. Takže v tomto bode si dal vysvedčenie k niečomu, čo ešte nenastalo," zdôraznil opozičný poslanec.



Deficit verejnej správy dosiahol v minulom roku úroveň 2 % HDP, čo znamená zlepšenie oproti cieľu schváleného rozpočtu vo výške 4,9 % HDP, ako aj odhadom viacerých inštitúcií. Štrukturálne deficity, očistené o jednorazové vplyvy, boli v rokoch 2021 a 2022 najnižšie v histórii SR.



K týmto výsledkom sa vo štvrtok prihlásil Matovič. "Výsledok je lepší, ako predpokladali Národná banka Slovenska, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a aj samotné ministerstvo financií," povedal s tým, že je na to hrdý.