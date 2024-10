Mimovládne organizácie: Zavedenie transakčnej dane je nespravodlivé

Bratislava 24. októbra (TASR) - Zavedenie transakčnej dane je nesprávne a nespravodlivé pre celý mimovládny sektor a mohlo by ohroziť projekty mimovládnych organizácií (MVO). Rozhodnutie prezidenta Petra Pellegriniho o podpise zákona o dani z finančných transakcií ich predstavitelia rešpektujú, jej zavedenie pre MVO však odmietajú. Uviedli to vo štvrtok zástupcovia piatich neziskových MVO.



"Chceme však oceniť slová prezidenta, ktorý po podpise zákona vyzval na prijatie novely, aby sa odstránili nezamýšľané dôsledky tejto novej dane. Rovnako ako my, aj hlava štátu jasne upozornila, že je nevyhnutné vyriešiť viaceré závažné otázky, ktoré zákon otvoril. Považujeme totiž za nevyhnutné, aby sa do popredia dostali konkrétne riešenia, ktoré nezhoršia situáciu neziskových organizácií," priblížili.



Ak nedôjde k prehodnoteniu tejto povinnosti voči MVO, mohlo by dôjsť k obmedzeniu mnohých projektov, ktorými neziskové organizácie často nahrádzajú úlohu štátu v oblasti sociálnych služieb, vzdelávania či ochrany občianskych práv. Napríklad Slovenská katolícka charita by tak mohla prísť o 135.000 eur, vyčíslili predstavitelia organizácií.



"Aby sme tomuto scenáru predišli, už niekoľko týždňov intenzívne rokujeme s predstaviteľmi ministerstiev a splnomocnenkyňou vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Simonou Zacharovou. Oceňujeme, že tento dialóg prebieha na odbornej a konštruktívnej úrovni, čo nám dáva nádej na riešenie, ktoré nielenže ochráni fungovanie mimovládnych organizácií, ale umožní nám aj naďalej poskytovať pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú," doplnili MVO.



Organizácie by mali aj naďalej aktívne pokračovať v dialógu a zdôrazňovať, prečo zavedenie transakčnej dane vnímajú ako nespravodlivé voči neziskovému sektoru. Ich predstavitelia sú taktiež radi, že názor zdieľajú aj ďalšie subjekty, ako napríklad Konfederácia odborových zväzov, ktorá rovnako odmieta rozdeľovanie a oslabovanie MVO.