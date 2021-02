MWC Šanghaj 2021: K štátom sa v pokrízovej obnove pridajú aj firmy

Bratislava 24. februára (OTS) - Na jednom pódiu sa stretli predstavitelia vlád, medzinárodných organizácií a popredných technologických firiem.



Zástupcovia z Huawei, GSMA, UNESCO, OSN, Európskeho parlamentu, no aj predstavitelia vlád Španielska, Portugalska, Maďarska, Thajska a Malajzie. Všetci spíkri sa počas panelu jednohlasne zhodli v tvrdení, že z globálneho hľadiska je jednou z najdôležitejších mét tejto dekády dosiahnutie bodov trvalo udržateľného rozvoja 2030 a Parížskej dohody. Potrebné je drastické zníženie emisií, vytvorenie nových pracovných miest a podpora rodovej rovnosti. Viacerí rečníci označili za nevyhnutné digitálne technológie a globálnu spoluprácu.



„Existujú 2 výzvy, ktoré stoja pred našou udržateľnou budúcnosťou – v rámci tej prvej musíme dosiahnuť konsenzus, že technológia je základným pilierom ľudského pokroku. Dnes sú totiž technológie často politizované alebo dokonca démonizované,“ hovorí Catherine Chen, vice-prezidentka spoločnosti Huawei. Druhou výzvou je podľa C. Chen prevedenie moderných technológií do užitočnej praxe. „Huawei Smart PV sa dnes používa vo viac ako 60 krajinách a znižuje úroveň uhlíkových emisií o 148 miliónov ton. To je ekvivalent vysadenia viac ako 200 miliónov stromov. V Etiópii sme pomohli našim zákazníkom s nasadením viac ako 400 solárnych elektrární, čím sme znížili emisie uhlíka o 2 850 ton. V Číne sme tiež pomohli vybudovať najväčšie solárne stanice na svete zamerané na poľnohospodárstvo a rybolov,“ dodáva C.Chen.



„Zaistenie inkluzívneho a spravodlivého kvalitného vzdelávania a podpora možností celoživotného vzdelávania pre všetkých“ je znenie 4. bodu cieľov udržateľného rozvoja. Na jeho plnenie sa zameriavajú programy spoločnosti Huawei, konkrétne TECH4ALL Connecting Schools a DigiTruck. Tie boli spustené už na viac ako 200 školách po celom svete. Profituje z nich viac ako 60 000 učiteľov a študentov.



Huawei tiež spolupracuje s UNESCO na trojročnom programe Open Schools v Egypte, Etiópii a Ghane, v rámci ktorého pomáha školám zdokonaliť digitálne zručnosti študentov a podporiť online vzdelávanie. Stefania Giannini, zástupkyňa generálneho riaditeľa USESCO pre vzdelávanie, uviedla, že informačné a komunikačné technológie (IKT) zohrávajú dôležitú roku najmä vo vzťahu k vzdelávaniu prostredníctvom interaktívnych webových stránok, online knižníc a videokurzov.



Siddharth Chatterjee, koordinátor OSN v Číne, tvrdí, že pre plnenie cieľov sú dôležité 3 základné princípy – politická vôľa, spolupráca v oblasti svetovej politiky a partnerstvá naprieč jednotlivými sektormi. Dôležitým je aj využívanie tzv. big data, ktoré by mohli v niekoľkých prípadoch znížiť úmrtnosť matiek a novorodencov v rozvojových krajinách až o jednu tretinu súčasného počtu.



„Pandémia koronavírusu nám pripomenula, že práve digitálne inovácie nás nepochybne privedú k udržateľnej budúcnosti,“ hovorí S. Chatterjee. „Dnes vzniká nová forma multilateralizmu. Bude však potrebovať technológie bez ohľadu na ich krajinu pôvodu – budú to rovnako vynálezy zo Silicon Valley, ako aj tie zo Shenzenu alebo Afriky,“ vysvetľuje S.Chatterjee.



Poslankyňa Európskeho parlamentu Frances Fitzgerald tiež poznamenala, že s rozvojom bezdrôtových sietí 5G je svet na prahu ďalšej revolúcie. 5G má potenciál pozitívne vplývať na život a pohodu ľudí v oblastiach, ako sú zdravie, vzdelávanie a výroba potravín.