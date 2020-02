Na mesto Myjava občania predložili dve petície ohľadom výstavby IBV

Myjava 8. februára (TASR) – Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave vo štvrtok (6. 2.) boli poslancom predložené dve petície. Prvá požadovala zastavenie individuálnej bytovej výstavby (IBV), v druhej, naopak, signatári žiadali výstavbu rodinných domov v lokalite pri Nemocnici s poliklinikou (NsP).



Ako prví predniesli svoje požiadavky zástupcovia, ktorí apelovali na poslancov, aby neschválili všeobecné záväzné nariadenie (VZN) o územnom pláne mesta Myjava, v ktorom sa okrem iného menilo funkčné využitie pozemkov pri NsP. "Petícia bola zriadená s cieľom, aby bol zachovaný park pri nemocnici. Je to priestor, ktorý stojí za zachovanie. Svedčí o tom aj to, že je zaradený medzi prvky územného systému ekologickej stability, na čo sa úplne zabúda a čo je aj v rozpore so zákonom o ochrane prírody a krajiny," uviedla pre TASR podpredsedníčka z občianskeho združenia Kozel Dana Ševčíková. Ako ďalej doplnila, petíciu podpísalo 3121 občanov, priamo z Myjavy bolo približne 1700 signatárov.



"Petíciu sme sa rozhodli spustiť z dôvodu toho, že mesto nemá dostatok stavebných pozemkov. Aj toto je dôvod, prečo vo veľkom odchádzajú z Myjavy obyvatelia do okolitých obcí, pričom ak by mali možnosť stavať na Myjave, zostali by tu," informovala TASR predsedníčka petičného výboru petície za vybudovanie IBV pri nemocnici Magdaléna Žáková. Petíciu podľa jej slov podporilo približne 1200 ľudí.



Poslanci po tom, ako svoje názory prezentovali zástupcovia oboch petičných výborov, hlasovali o zmene územného plánu, ktorý jednohlasne schválili. "Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia, ktorá musí prejsť schvaľovacím procesom. Celkovo by na tomto pozemku malo vzniknúť 38 parciel pre stavbu rodinných domov. V prvej etape sa vyrúbe 227 stromov, ale toto číslo nie je konečné. My už máme pripravený projekt, kde je aj vyčíslené množstvo stromov, ktoré sa vysadia. Bude ich podstatne viac, ako sa vyrúbe," uviedol primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.