Myjava pokračuje v hľadaní zhotoviteľa rekonštrukcie ZŠ Štúrova

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Cieľom úprav je obnova budovy a zvýšenie jej energetickej efektívnosti a kvality prevádzky.

Autor TASR
Myjava 21. januára (TASR) - Mesto Myjava pokračuje vo verejnom obstarávaní na zhotoviteľa druhej etapy rekonštrukcie Základnej školy (ZŠ) Štúrova. Predpokladaná hodnota projektu sú takmer dva milióny eur bez DPH. Cieľom úprav je obnova budovy a zvýšenie jej energetickej efektívnosti a kvality prevádzky. Radnica vyzýva záujemcov, aby naďalej predkladali ponuky. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na komplexnú obnovu školy z 50. rokov minulého storočia. Objekt je momentálne v priemernom technickom stave a zostane využívaný na pôvodný účel. Budova zostane v aktuálnom dispozičnom členení, pribudne výťah a sú navrhnuté minimálne úpravy hygienických a sociálnych priestorov.

Plánované sú kompletné zateplenie objektu, výmena okien, úpravy interiéru, výmena vykurovacích telies, elektroinštalácie, zdravotechnických zariadení, podláh a obkladov v hygienických priestoroch, ako aj inštalácia fotovoltického systému.

Lehota na predkladanie ponúk je predĺžená do 26. januára. Predpokladaná hodnota zákazky je 1.963.573,13 eura bez DPH. Projekt bude financovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu a z vlastných finančných prostriedkov mesta Myjava.
