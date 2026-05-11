Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Ekonomika

Myjava pozná zhotoviteľa druhej etapy rekonštrukcie ZUŠ

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Hodnota zákazky presiahne 300. 000 eur bez DPH.

Autor TASR
Myjava 11. mája (TASR) - Mesto Myjava pozná zhotoviteľa druhej etapy rekonštrukcie Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Myjava. Hodnota zákazky presiahne 300.000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Izotech Group. Firma ponúkla realizáciu zákazky za 348.090 eur s DPH a lehotu výstavby 75 kalendárnych dní. Do verejného obstarávania sa zapojili traja uchádzači.

Predmetom zákazky je modernizácia priestorov ZUŠ na prvom nadzemnom podlaží budovy a doplnenie exteriérovej tieniacej techniky na vybrané okná. Práce sa zamerajú najmä na nácvikové miestnosti a ich zázemie, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave.

Súčasťou je výmena okien a podláh, oprava fasády, poškodenej stropnej konštrukcie a dažďovej kanalizácie. Projekt zahŕňa aj čiastočnú debarierizáciu objektu vrátane vybudovania toalety pre imobilných, vstupných rámp a bezbariérového prístupu do vybraných miestností.

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov mesta a z fondov Európskej únie prostredníctvom Programu Slovensko 2021 - 2027. Druhá etapa nadväzuje na už zrealizovaný projekt, ktorý mesto ukončilo vo februári tohto roka.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním