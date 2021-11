Myslíme aj na vašich domácich miláčikov

- Pri tráviacich ťažkostiach, zvracaní či strate chuti do jedla.

- Ak domáci miláčik krváca či pokrivkáva.

- Keď má znečistené oči, uši.

- Je malátny, unavený, nemá energiu, nechce sa hrať.

- Ak sa nadmerne škriabe, ak má začervenanú kožu.

- Pri opuchu kĺbov či kostí.

Bratislava 11. novembra (OTS) - V poisťovni Groupama myslíme aj na domácich miláčikov našich klientov.Do poistenia Bezpečný domov sme bezplatne pridali novú asistenčnú službu, telefonickú konzultáciu so zverolekárom.Podľa prieskumu agentúry Go4insight z júna tohto roka má doma aspoň jednu mačku 20% Slovákov, pričom psa dokonca až 39% obyvateľov Slovenska. Každý, kto má doma psa či mačku dlhší čas, dobre pozná svojho domáceho miláčika a vie tak rozpoznať, keď ho niečo trápi. Zmena správania, apatia, ospalosť či nezáujem o hru alebo jedlo, môžu byť následkom zdravotných komplikácií. Práve vtedy je čas na konzultáciu s odborníkom.Preto je tu pre klientov Groupama poisťovne nová asistenčná služba v podobe telefonickej konzultácie so zverolekárom. Ak máte akékoľvek pochybnosti, či je váš domáci miláčik v poriadku, stačí zavolať na číslo asistenčnej služby +421 208 54 505. Operátor klienta spojí so službu konajúcim zverolekárom, s ktorým klient môže konzultovať zdravotný stav svojho zvieraťa.“ vysvetľuje nový benefit v poistení Bezpečný domov produktová manažérka poisťovne Groupama,Kedy je potrebné zvážiť konzultáciu so zverolekárom?Bežná konzultácia so zverolekárom na klinike sa pohybuje na úrovni od 20 EUR a viac. Hoci telefonická rada úplne nenahradí osobné stretnutie s odborníkom, minimálne napovie, či obavy o zviera treba vážnejšie riešiť. Kedy by ste mali zvážiť konzultáciu?Konzultáciu ale zvážte kedykoľvek, keď máte pocit, že s vaším domácim miláčikom niečo nie je v poriadku. Za opýtanie nič nedáte, navyše, keď máte možnosť túto službu využiť úplne zadarmo vďaka poisteniu v Groupame.