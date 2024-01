Mýtne sadzby v ČR sa od marca rozšíria o poplatok za emisie CO2

Bratislava 15. januára (TASR) - Mýtne sadzby v Českej republike sa od 1. marca rozšíria o poplatok za produkciu emisií CO2 u vozidiel podliehajúcich spoplatneniu. Zmena mýtnych sadzieb sa dotkne všetkých kategórií nákladných vozidiel. V pondelok o tom informoval hovorca spoločnosti CzechToll Miroslav Beneš.



Zmena mýtnych sadzieb súvisí s naplnením európskej smernice, ktorá nastavuje výber poplatkov za používanie dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami. Jej cieľom je podporiť znižovanie produkcie emisií CO2. Ako priblížil Beneš, v súlade s európskou legislatívou bude zavedených päť emisných tried CO2. V prvej emisnej triede sú poplatky najvyššie, naopak, piata emisná trieda je určená pre vozidlá s bezemisnou prevádzkou.



"Vozidlá s dátumom prvej registrácie pred 1. júlom 2019 a všetky vozidlá kategórie M2 a M3 (autobusy) budú zaradené do emisnej triedy CO2 1 a nemajú nárok na zaradenie do vyššej emisnej triedy CO2 (2 až 5, s nižšími poplatkami). Ich prevádzkovatelia nemusia podnikať žiadne kroky, zaradenie prebehne automaticky," priblížil Beneš.



Spresnil, že kontrola emisnej triedy CO2 u vozidiel registrovaných po 1. júli 2019 nie je pre prevádzkovateľov povinnosťou. "Prevádzkovateľom nehrozia žiadne sankcie, pokiaľ budú prevádzkovať vozidlo s nárokom na vyššiu emisnú triedu CO2, ale ponechajú vozidlo zaradené v emisnej triede 1," vysvetlil Beneš s tým, že o zaradenie do vyššej emisnej triedy môžu požiadať kedykoľvek v budúcnosti.



Zároveň však pripomenul, že požiadavky pre zaradenie do vyššej emisnej triedy nespĺňajú ani všetky vozidlá s prvou registráciou po 1. júli 2019. Spĺňať totiž musia aj ďalšie parametre určené európskou smernicou a doložiť k nim aj potrebné doklady.



Nový spôsob výpočtu mýta bude v Českej republike uvedený do praxe od 1. marca 2024. Ako doplnil Beneš, zmeny sa nedotknú systému množstevných zliav.