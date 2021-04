Mýtne systémy v EÚ by sa mali prepojiť, zabezpečiť to má novela zákona

Bratislava 2. apríla (TASR) – Elektronické mýtne systémy v rámci Európskej únie (EÚ) by sa mali navzájom prepojiť. Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR v tejto súvislosti pripravilo novelu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií. V súčasnosti je návrh, ktorý je zverejnený na legislatívno-právnom portáli Slov-lex, v medzirezortnom pripomienkovom konaní. To by sa malo skončiť 22. apríla. Účinnosť zákona navrhuje rezort dopravy od 19. októbra tohto roka.



Účelom návrhu zákona je transpozícia európskej smernice. Jej cieľom je harmonizácia cezhraničnej výmeny údajov potrebných na objasnenie neuhradených cestných poplatkov v inom členskom štáte Únie. Zámerom je rovnako zabezpečenie interoperability, teda vzájomného prepojenia elektronických mýtnych systémov v EÚ.



Návrhom zákona by malo dôjsť k úprave poskytovania údajov na účely objasnenia deliktov na úseku spoplatnenia pozemných komunikácií spáchaných na území SR a opačný postup, teda postup slovenských orgánov pri vybavovaní žiadostí iných členských štátov.



Technológie a palubné jednotky využívané v oblasti európskej elektronickej služby mýta budú podľa návrhu musieť spĺňať požiadavky na interoperabilitu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) ako správca výberu mýta v SR by mala vykonávať aj funkciu mýtneho úradu pre oblasť Európskej služby elektronického výberu mýta. Správca výberu mýta bude musieť uzatvoriť zmluvu s poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta.



O správne podklady na výber mýta sa má postarať elektronické zariadenie, tzv. interoperabilná palubná jednotka. "V rámci služby európskeho elektronického výberu mýta bude stačiť len jedno takéto zariadenie pre každé vozidlo. Európska služba elektronického výberu mýta má uľahčiť platenie mýta v rámci celej Európskej únie a má byť k dispozícii na všetkých dnes spoplatnených úsekoch ciest, mostoch, tuneloch a trajektoch," konštatuje rezort dopravy v dôvodovej správe.



Ak bude správny delikt spáchaný držiteľom alebo vlastníkom vozidla evidovaného v inom členskom štáte EÚ, rozkaz o udelení pokuty vrátane informačného listu obsahujúceho údaje o spáchaní správneho deliktu by sa mal zaslať aj v jednom z úradných jazykov členského štátu EÚ, v ktorom je vozidlo evidované.



Ustanoviť by sa mal tiež postup národného kontaktného miesta EUCARIS Ministerstva vnútra SR pri vybavovaní žiadostí iného členského štátu o poskytnutie nevyhnutných údajov z evidencie vozidiel s cieľom objasnenia neuhradenia mýta alebo cestného poplatku na území žiadajúceho členského štátu.