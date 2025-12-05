< sekcia Ekonomika
Mýto sa v roku 2026 nebude opäť zvyšovať, ubezpečuje rezort dopravy
Mýtne sadzby pre cestných dopravcov s vozidlami nad 3,5 tony sa na základe európskej smernice Eurovignette zvýšili už začiatkom júla tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy (MD) SR zvyšovanie cien mýta pre cestných dopravcov v budúcom roku momentálne neplánuje. Pre TASR to potvrdila rezortná hovorkyňa Petra Poláčiková v reakcii na informácie Únie autodopravcov Slovenska (UNAS), ktorá nedávno informovala o plánovanom náraste mýtnych poplatkov v roku 2026 o ďalších 40 %. Mýtne sadzby pre cestných dopravcov s vozidlami nad 3,5 tony sa na základe európskej smernice Eurovignette zvýšili už začiatkom júla tohto roka.
O údajnom novom zvýšení sadzieb mýta v nasledujúcom roku nič nevedela ani Národná diaľničná spoločnosť (NDS). „Aktuálne nemáme žiadnu informáciu o tom, že by sa mali sadzby mýta v blízkej budúcnosti akokoľvek meniť,“ uviedli pre TASR z mediálnej komunikácie diaľničiarov. NDS je správcom výberu mýta, výšku a jednotlivé sadzby mýta určuje MD.
Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia rovnako nemá informácie, že by sa pripravovalo zvýšenie mýta na Slovensku v budúcom roku. Združenie pre TASR pripomenulo, že pred rokom viedlo tvrdé, ale férové rokovania s MD o mýte. „Podarilo sa nám nielen zastaviť plánované 80-percentné zvýšenie sadzieb a znížiť daň z motorových vozidiel, ktorou si dopravcovia aspoň sčasti mohli kompenzovať náklady na povinnú výmenu tachografov, ale tiež zachovať zľavy z mýta a získať sľub MD, že počas volebného obdobia súčasnej vlády bude tohtoročné júlové zvyšovanie mýta jediné,“ priblížil hovorca Česmad Slovakia Roman Kment.
UNAS v otvorenom liste ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) s desiatimi opatreniami na pomoc cestným dopravcom žiadal aj zastavenie podľa organizácie plánovaného zvýšenia mýta v roku 2026 o 40 % alebo aspoň ho obmedziť na minimum. Ako alternatívu navrhol dočasné zníženie mýta o 20 % pre nákladné vozidlá kategórie N2 (hmotnosť nad 3,5 tony do 12 ton) a N3 (nad 12 ton).
„Ak zoberieme do úvahy, že vláda plánovala v tomto roku zvýšiť mýto o 80 %, a pod tlakom nášho združenia sme sa dostali na zvýšenie o 40 % s prísľubom ďalšieho nezvyšovania dva roky, musí byť jasné, že je to nereálna a naivná požiadavka,“ poznamenal Kment. Podľa neho si tiež treba uvedomiť, že aj štát má mantinely, v ktorých sa môže pohybovať a určuje ich smernica Eurovignette. „Tá presne stanovuje, za akých okolností je možné uplatniť znížené sadzby, a mimo týchto pravidiel má ministerstvo doslova zviazané ruky," dodal hovorca Česmad Slovakia.
Z požiadaviek autodopravcov sa MD týka iba téma mýta. Požiadavka na vzdelávania vodičov a ich financovania patrí skôr ministerstvu práce cez rekvalifikačné kurzy. „V prípade balíka mobility ide o európsku legislatívu a nie o opatrenie, ktoré sme zaviedli iba my pre našich dopravcov na území SR,“ ozrejmila Poláčiková s tým, že je to opatrenie v rámci Európskej únie, ktoré by si vyžadovalo zmenu príslušných nariadení alebo smerníc. UNAS v tejto súvislosti navrhol prehodnotiť povinný návrat vozidla každých osem týždňov a upraviť pravidlá kabotáže pre menších dopravcov.
Autodopravcovia tiež navrhli dočasne znížiť daň z motorových vozidiel o 50 % na 12 mesiacov na podporu najviac ohrozených dopravcov, ako aj navýšenie vratky na minimálne 20 centov na liter, aby sa slovenskí dopravcovia priblížili konkurencii v EÚ.
„Daň z motorových vozidiel a prípadné vratky patria pod Ministerstvo financií SR, rovnako aj podpora pri zamestnávaní slovenských vodičov a ich následné daňové úľavy,“ dodala Poláčiková. Ak by sa podľa nej zriadila pracovná skupina, ktorú navrhol UNAS na riešenie aktuálnych problémov v cestnej nákladnej doprave, tak väčšina požiadaviek by smerovala mimo rezortu dopravy.
