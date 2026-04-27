Mzdové prostriedky veľkých organizácií vlani medziročne stúpli o 6,3 %
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Celkový objem mzdových prostriedkov a náhrad miezd vyplatených vo veľkých organizáciách (podniky s 20 a viac zamestnancami) na Slovensku v roku 2025 dosiahol 31,8 miliardy eur a medziročne vzrástol o 6,3 %. Z tejto sumy náhrady mzdy tvorili 12,4 % a nepravidelné odmeny 8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách vo veľkých organizáciách v SR za rok 2025 dosiahol takmer 1,4 milióna osôb. Oproti predchádzajúcemu roku zamestnanosť podľa podnikového výkazníctva klesla o 0,1 %. Zamestnanci odpracovali približne 2,2 miliardy hodín, čo predstavovalo v prepočte na jedného zamestnanca 1583 odpracovaných hodín.
Priemerná mesačná mzda vo veľkých organizáciách na Slovensku v roku 2025 dosiahla 1920 eur, medziročne vzrástla o 6,4 %. Mzda vo veľkých podnikoch bola o 300 eur vyššia ako celková referenčná priemerná nominálna mesačná mzda v SR za rok 2025, ktorá dosiahla 1620 eur.
Najviac, takmer 8,8 miliardy eur (27,7 % z celku), vyplatili na mzdách a ich náhradách veľké podniky v priemysle, ktorý je dlhodobo najväčším zamestnávateľským odvetvím slovenskej ekonomiky. Medziročné tempo rastu objemu týchto prostriedkov dosiahlo 4,7 % a patrilo k najnižším spomedzi všetkých odvetví. Súčasne vo veľkých podnikoch priemyslu pracovalo viac ako 376.000 zamestnancov, pričom medziročne ich počet klesol o 1,9 %. Vlani predstavoval rozsah odpracovaného času na zamestnanca 1620 hodín. Priemerná mesačná mzda v hrubom nominálne (bez zohľadnenia inflácie) vzrástla o 6,7 % na 1948 eur.
Zo všetkých 34 pododvetví priemyslu najväčší objem mzdových prostriedkov a náhrad miezd, v hodnote 1,9 miliardy eur, smeroval do výroby motorových vozidiel. Toto odvetvie vo veľkých podnikoch zamestnávalo takmer 73.000 osôb, čo bolo medziročne o 1,4 % menej. Zamestnanci odpracovali spolu takmer 118 miliónov hodín, čo po prepočítaní na jedného zamestnanca bolo 1625 hodín ročne. Priemerná mesačná mzda vo výrobe vozidiel dosiahla 2224 eur. Oproti roku 2024 nominálne (bez zohľadnenia inflácie) vzrástla o 6,4 %.
Druhým podielovo najvýznamnejším odvetvím z hľadiska objemu vyplatených miezd boli veľké organizácie sektoru verejnej správy, obrany spolu s povinným sociálnym zabezpečením. Zamestnávatelia v tomto sektore v minulom roku vyplatili zamestnancom mzdy s náhradami v objeme viac ako štyri miliardy eur (12,9 % z celku). Odvetvie zamestnávalo približne 154.000 zamestnancov a zaznamenalo rast ich počtu o 0,3 %. Ročný objem odpracovaných hodín na zamestnanca bol 1524 hodín. Priemerná mesačná mzda dosiahla úroveň 2218 eur a medziročne narástla o 5,3 %.
