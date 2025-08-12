< sekcia Ekonomika
Mzdy rástli v júni rýchlejšie ako inflácia takmer v každom odvetví
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Priemerná nominálna mesačná mzda sa v júni medziročne zvýšila vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Rast miezd sa pohyboval od 2,7 % vo vybraných trhových službách do 12,4 % v priemysle. Okrem vybraných trhových služieb rástli mzdy vo všetkých odvetviach rýchlejšie ako inflácia, informoval v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Až polovica odvetví evidovala nominálny nárast platov o viac ako 7 %. Dvojciferný nárast zaznamenal len priemysel, v tomto odvetví išlo o najvyššie tempo rastu miezd od marca 2024. Reálny medziročný rast (očistený o vplyv inflácie) miezd zaznamenalo deväť z desiatich odvetví. Najdynamickejší bol v priemysle o 7,8 %, reálny rast nad 3 % dosiahli aj platy v predaji vrátane opráv motorových vozidiel, v stavebníctve i v reštauráciách s pohostinstvami. Naopak, reálny pokles pretrval len vo vybraných trhových službách, a to o 1,5 %.
V porovnaní nominálnych miezd zarábali najlepšie pracovníci v odvetví informácie a komunikácia s priemernou mzdou 2674 eur. Na poslednej priečke rebríčka zostali pracovníci reštaurácií a pohostinstiev s priemernou mesačnou mzdou 818 eur. V priemere od 1000 do 1500 eur dostávali v júni zamestnanci v ubytovaní, v maloobchode, v stavebníctve a v doprave a skladovaní. Ostatné odvetvia, a to vybrané trhové služby, predaj a opravy motorových vozidiel, priemysel a veľkoobchod vykázali priemernú mzdu v rozpätí od 1501 do 2000 eur.
V súhrne za šesť mesiacov roka 2025 mzdy medziročne vzrástli nominálne vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, reálne v deviatich z nich. Reálny rast zohľadňujúci aj inflačné vplyvy sa pohyboval v rozpätí od 0,1 % vo veľkoobchode do 4,3 % v ubytovaní a rovnako aj v reštauráciách spolu s pohostinstvami. Naopak, mzdy oproti vlaňajšku reálne klesli o 1,4 % vo vybraných trhových službách.
