Mzdy v Británii rástli najslabším tempom za takmer dva roky

Londýn 12. decembra (TASR) - Mzdy v Británii pokračovali v raste aj v trojmesačnom období do konca októbra, tempo rastu však bolo najslabšie za takmer dva roky. Uviedol to v utorok britský štatistický úrad ONS. Na druhej strane, tempo rastu miezd je aj napriek spomaleniu pre centrálnu banku príliš rýchle, čo znamená, že v dohľadnom čase úrokové sadzby nezníži. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Mzdy bez odmien sa za trojmesačné obdobie od augusta do konca októbra zvýšili medziročne o 7,3 %. V predchádzajúcom trojmesačnom období do konca septembra rast dosiahol 7,8 %, ukázali údaje ONS.



Najnovšie tempo rastu miezd tak bolo najslabšie od trojmesačného obdobia do konca novembra 2021. Na porovnanie, v letných mesiacoch sa mzdy zvýšili o 7,9 %, čo bol zasa najprudší rast od začatia evidovania príslušných údajov v roku 2001.



Rast bol o niečo miernejší aj v porovnaní s odhadmi ekonómov. Tí počítali s rastom miezd o 7,4 %.



Britská ekonomika stagnuje a niektorí ekonómovia očakávajú, že v nasledujúcich mesiacoch sa môže dostať do miernej recesie. Viaceré firmy však stále nedokážu zaplniť voľné pracovné miesta. Dôvodom je na jednej strane pandémia nového koronavírusu, počas ktorej sa počty zamestnancov mnohých podnikov znížili, a na druhej odchod Británie z Európskej únie, v dôsledku čoho sa obmedzil prístup ľudí z EÚ na britský pracovný trh.



Aj v prípade miezd vrátane odmien sa tempo rastu spomalilo. V období od augusta do konca októbra vzrástli medziročne o 7,2 % po tom, ako v období do konca septembra zaznamenali rast o 8 %.



Britská centrálna banka však upozornila, že rast miezd, najmä v súkromnom sektore, je stále príliš vysoký na to, aby sa inflácia dostala na úroveň inflačného cieľa 2 %, aj keď ekonomika stagnuje. Mzdy bez odmien v súkromnom sektore rástli v období do konca októbra o 7,3 %, zatiaľ čo v období júl - september rast dosiahol 7,9 %.



Štatistický úrad zároveň zverejnil údaje o vývoji nezamestnanosti za trojmesačné obdobie do konca októbra. Uviedol, že nezamestnanosť zotrvala na 4,2-percentnej úrovni, na ktorej sa tak udržala piatykrát po sebe. Počet nezamestnaných sa zvýšil o 13.000, počet zamestnaných vzrástol o 50.000.