Mzdy v Čechách sú v IT odvetví vyššie, odchod odborníkov ale nehrozí

Bratislava 9. apríla (TASR) - Na Slovensku rast cien a nákladov prekonáva tempo zvyšovania miezd, v Česku zaostávajú v mzdovom ohodnotení ešte viac. Aj napriek tomu sú mzdy v IT odvetví v Česku vyššie alebo aspoň na obdobnej úrovni. Odchod IT odborníkov do zahraničia ale nehrozí. Informovala o tom personálna agentúra Grafton.



Z výsledkov mzdového prieskumu agentúry Grafton vyplýva, že napríklad DevOps inžinier v Bratislave môže mať mzdu od 2700 do 4000 eur, v Prahe na rovnakej pozícii zarobí v prepočte 3200 - 5000 eur. Programátor junior berie 1800 – 2200 eur v porovnaní s Prahou, kde zarobí 1875 až 2640 eur. Java vývojár, ktorý pracuje v Bratislave za mzdu od 2500 do 4000 eur, by v Prahe zarobil 2900, maximálne 4800 eur a softvérový tester 1600 - 2000 eur v Bratislave a v Prahe 1900 – 3000 eur.



"V iných regiónoch Česka sú mzdy na daných pozíciách nižšie ako v Prahe, takže sa dá povedať, že ohodnotenie na Slovensku sa pohybuje na rovnakej, dokonca niekedy aj vyššej úrovni. Príkladom je spomínaný tester, ktorý v prešovskom regióne má mzdu od 1500 do 2500 eur, no v Juhočeskom kraji len 1250 – 1450 eur," povedal riaditeľ personálnej agentúry Grafton a Gi Group pre Slovensko a Česko Martin Malo.



Ďalej uviedol, že aj napriek pandémii či vojnovému konfliktu mzdy neustále rástli na všetkých pozíciách v IT firmách. Priemerná mesačná mzda v roku 2022 sa v IT pohybovala vo výške 2254 eur. Išlo o najvyšší priemer zo všetkých sledovaných odvetví. "IT je skrátka na Slovensku najnákladnejšie odvetvie, pričom však priemerná mesačná mzda v ňom momentálne rastie najpomalšie. V treťom štvrťroku 2022 to bolo len o 5,3 %, v januári 2023 o osem percent. Reálny prepad miezd je tak aj pre pracovníkov v tomto odbore už citeľný," uviedol Grafton.



Slovenskí zamestnávatelia v IT sektore uvažujú, v akej miere zvýšiť svojim zamestnancom mzdy, aby si ich udržali, a aby to bolo pre spoločnosti nákladovo únosné. "Dá sa očakávať, že pokyn na prepúšťanie aspoň istej časti zamestnancov zo zahraničných centrál príde. Veľké IT firmy pôsobia na medzinárodných trhoch, isté kvóty zrejme dostane každá krajina. Ako prvých však budú prepúšťať kontraktorov a freelancerov, teda ľudí pracujúcich na dohodu alebo živnosť," uviedol Malo.