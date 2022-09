Mzdy v Českej republike klesajú rekordným tempom

Praha 5. septembra (TASR) - Priemerná reálna mzda v Českej republike v 2. štvrťroku 2022 opäť klesla, už tretí kvartál po sebe, a to rekordným tempom. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v pondelok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ).



Konkrétne priemerná reálna mesačná mzda v Česku sa v období apríl - jún 2022 znížila medziročne o 9,8 % po poklese o 3,8 % v predchádzajúcom trojmesačnom období. Ekonómovia podobný výsledok predpovedali, pričom odhadovali, že sa priemerná reálna mzda zníži o 9,5 %.



Priemerná nominálna mzda medzitým v sledovanom období vzrástla o 4,4 % na 40.086 Kč (1637,43 eura), ale aj inflácia sa zvýšila, a to o 15,8 %. Objem miezd v 2. štvrťroku stúpol o 5,7 % a počet zamestnancov vzrástol o 1,3 %.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa priemerná mzda v Česku za tri mesiace do konca júna zvýšila o 1,3 %.



(1 EUR = 24,481 CZK)