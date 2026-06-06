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Mzdy v Česku rastú, v 1. kvartáli sa zvýšili reálne v priemere o 6 %
Na priemernú mzdu však dlhodobo dve tretiny zamestnancov nedosiahnu, lepšiu výpovednú hodnotu má preto medián.
Autor TASR
Praha 6. júna (TASR) - Priemerná mzda v Česku vzrástla v 1. štvrťroku tohto roka medziročne o vyše 8 % a dosiahla viac než 50.280 Kč. Reálna mzda zaznamenala rast o vyše 6 %. Informoval o tom server iDNES.cz, ktorý sa odvolal na údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).
Podľa ČSÚ dosiahla priemerná mzda v Českej republike za prvé tri mesiace tohto roka 50.282 Kč (2080,78 eura). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 3789 Kč (8,1 %). Po zohľadnení inflácie, ktorá predstavovala 1,6 %, vzrástla mzda reálne o 6,4 %.
„Najmenší medziročný rast sme zaznamenali v odvetví výroba a rozvod elektriny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je však mzdová úroveň aj tak vysoko nad celkovým priemerom,“ povedala vedúca oddelenia štatistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.
Podľa Petra Dufka, hlavného ekonóma Banky Creditas, bol rast miezd vysoký a pravdepodobne sa nezaobíde bez inflačných dôsledkov, najmä v sektore služieb. „Práve na infláciu v službách Česká národná banka (ČNB) dlhodobo upozorňuje, takže aktuálne čísla pre ňu znamenajú negatívne prekvapenie. Pritom sa nedá očakávať, že v ďalších štvrťrokoch dôjde k dramatickému spomaleniu - prvý štvrťrok nastavuje latku pre zvyšok roka,“ tvrdí.
Na priemernú mzdu však dlhodobo dve tretiny zamestnancov nedosiahnu, lepšiu výpovednú hodnotu má preto medián. Ten vlani vo 4. kvartáli predstavoval 45.523 Kč. Nové čísla štatistici zatiaľ nezverejnili.
(1 EUR = 24,165 CZK)
Podľa ČSÚ dosiahla priemerná mzda v Českej republike za prvé tri mesiace tohto roka 50.282 Kč (2080,78 eura). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená rast o 3789 Kč (8,1 %). Po zohľadnení inflácie, ktorá predstavovala 1,6 %, vzrástla mzda reálne o 6,4 %.
„Najmenší medziročný rast sme zaznamenali v odvetví výroba a rozvod elektriny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Tam je však mzdová úroveň aj tak vysoko nad celkovým priemerom,“ povedala vedúca oddelenia štatistiky práce ČSÚ Jitka Erhartová.
Podľa Petra Dufka, hlavného ekonóma Banky Creditas, bol rast miezd vysoký a pravdepodobne sa nezaobíde bez inflačných dôsledkov, najmä v sektore služieb. „Práve na infláciu v službách Česká národná banka (ČNB) dlhodobo upozorňuje, takže aktuálne čísla pre ňu znamenajú negatívne prekvapenie. Pritom sa nedá očakávať, že v ďalších štvrťrokoch dôjde k dramatickému spomaleniu - prvý štvrťrok nastavuje latku pre zvyšok roka,“ tvrdí.
Na priemernú mzdu však dlhodobo dve tretiny zamestnancov nedosiahnu, lepšiu výpovednú hodnotu má preto medián. Ten vlani vo 4. kvartáli predstavoval 45.523 Kč. Nové čísla štatistici zatiaľ nezverejnili.
(1 EUR = 24,165 CZK)